Recategorizaciones: crean una app para saber si corresponde el beneficio

La iniciativa surgió desde los propios espacios de trabajo, a partir de la escucha permanente de las inquietudes de los compañeros. Frente a esa demanda recurrente, los delegados impulsaron una herramienta simple, accesible y cercana, que brinda una primera orientación clara y ordenada sobre la situación de cada trabajador.

El simulador ofrece un resultado estimativo y de carácter netamente informativo, permitiendo conocer si existen posibilidades de acceder a una recategorización. Desde UPCN aclararon que la aplicación no reemplaza los procedimientos administrativos formales, sino que funciona como una guía inicial para despejar dudas. Además, destacaron que la App es segura y no recopila ni almacena datos personales, garantizando transparencia y acceso equitativo a la información.

Sobre el desarrollo de la herramienta, Fernando Valenzuela, agente del IAPV y delegado de UPCN, explicó: “Arrancamos con un Excel y después apostamos a una App, para que sea más fácil y accesible para todos”. En ese sentido, agregó que “definimos las condiciones que debía contener cada agente y logramos una herramienta simple, que siguiendo los pasos te indica la categoría que correspondería”.

Valenzuela también agradeció el acompañamiento del gremio: “Agradecemos a UPCN por darle visibilidad a esta iniciativa y permitir que pueda ser utilizada en toda la provincia”.

Por su parte, Maricel Molina, integrante del equipo de delegados de UPCN en el IAPV e impulsora del proyecto, remarcó la importancia del acceso a la información: “La recategorización es un derecho. Interpretar normas lleva tiempo y muchas veces genera ansiedad”. Y añadió: “Por eso nos pareció oportuno poner a disposición una herramienta que le ofrezca a cada compañero una orientación rápida sobre su situación, mientras se avanza en la implementación del instructivo”.

La aplicación ya se encuentra disponible para su uso y puede accederse a través del siguiente enlace:

https://upcn-recategorizacion.github.io/recategorizacion-simulador-upcn/

