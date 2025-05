Rechazan apelación de la defensa de Kueider: pretendía no ser investigado en Concordia

Los abogados defensores, Carlos María Conti (por Kueider) y Enrique Bacigalupe (por los también imputados González y Crucita), habían apelado una decisión previa del juez de Garantías de Concordia Edwin Bastian, quien se había pronunciado a favor de que la causa siga su curso en la Unidad Fiscal de esta ciudad. La defensa planteaba que el caso debía tramitarse en la órbita federal por una supuesta doble persecución penal, argumentando que los mismos hechos estaban siendo investigados en la Justicia Federal de San Isidro.

Entre los principales reclamos, los letrados señalaron que la resolución de Bastian no abordaba todos los planteos presentados por la defensa y que al no haberse remitido la causa a la Justicia federal, se permitía una investigación paralela, vulnerando así el principio de ne bis in idem (prohibición de doble juzgamiento).

Sin embargo, el juez Larocca desestimó estos argumentos. En su resolución, remarcó que no existe hasta el momento una imputación formal contra Kueider en el fuero federal, sino tan solo indicios vinculados a su participación como representante del gobierno entrerriano en la empresa ENERSA, a partir de abril de 2019. En cambio, la investigación en la Justicia provincial abarca hechos previos, cuando Kueider se desempeñaba como concejal, funcionario municipal en Concordia y secretario de la Gobernación de Entre Ríos.

“El apelante no ha logrado acreditar que en la justicia federal se esté investigando a su defendido por los mismos hechos que en la Unidad Fiscal de Concordia”, sostuvo el magistrado, quien también advirtió que aceptar el pase de competencia “implicaría cerrar indebidamente las puertas a una investigación en curso en la provincia, sin la debida delimitación imputativa en el fuero federal”.

El fallo también hace hincapié en que el fuero federal es de carácter excepcional, y que hasta tanto no se definan con mayor precisión los hechos en sede federal, resulta improcedente trasladar la causa fuera del ámbito provincial.

La resolución ratifica la competencia ordinaria de los tribunales de Concordia para continuar con la investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito que involucra al exsenador Kueider y a otros imputados. La causa seguirá su curso en la Unidad Fiscal de Concordia, que ya se encuentra en la etapa inicial de recolección de pruebas y análisis patrimonial.

Redacción de 7Paginas