Reclamo de vecinos: cables colgando en la vía pública generan preocupación en un sector de Concordia

Vecinos de la zona de calles Lamadrid y Néstor Garat, en Concordia, realizaron un reclamo ante una situación que consideran peligrosa y que, según señalaron, requiere una pronta solución.

De acuerdo a lo manifestado por los habitantes del sector, varios cables pertenecientes al tendido de telecomunicaciones se encuentran colgando y prácticamente sobre la vía pública, generando preocupación entre quienes circulan diariamente por el lugar.

Los vecinos solicitaron a Telecom que se haga presente en la zona para revisar la situación y realizar las reparaciones necesarias.

La principal preocupación radica en la posibilidad de que algún automóvil, motociclista o peatón pueda engancharse con los cables, provocando un accidente.

Por este motivo, quienes viven en el sector consideran necesaria una intervención urgente, antes de que ocurra algún hecho que pueda tener consecuencias.

El reclamo es concreto: que la empresa responsable se acerque a la intersección de Lamadrid y Néstor Garat y brinde una pronta solución al problema de los cables colgando en la vía pública.