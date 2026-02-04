Reclamo salarial: UPCN realizará un paro total el viernes 13 de febrero

Desde el sindicato señalaron que la resolución se tomó ante la incertidumbre y la falta de expectativas concretas en torno a la discusión salarial, en un contexto que calificaron como complejo para la administración pública provincial. UPCN recordó que durante el año pasado se llevaron adelante diversas medidas de fuerza para exigir una actualización de los salarios, sin obtener respuestas por parte del gobierno.

La situación, indicaron, se agrava especialmente en los sectores más críticos del Estado, como comedores escolares, auxiliares de educación, salud y el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), donde la mayoría de los trabajadores se encuentra en las categorías más bajas del escalafón, con pisos salariales que han quedado fuertemente retrasados frente a la inflación.

Si bien desde UPCN reconocieron que la recategorización ha sido una conquista y genera expectativas para el presente año, aclararon que ese proceso transita por un carril de negociación distinto y no implica resignar el reclamo central por una recomposición salarial. “Son instancias que deben avanzar cuando sea posible, pero no reemplazan la lucha por el salario”, expresaron.

Finalmente, el gremio advirtió sobre la profundidad de la crisis económica y social que atraviesa el país, la cual, según señalaron, se ha profundizado desde el inicio del gobierno de Javier Milei. En ese contexto, UPCN convocó a los trabajadores estatales a fortalecer la unidad y la organización colectiva, no solo frente a la situación provincial, sino también ante una eventual reforma laboral que, aseguran, implicaría una quita de derechos. “No estamos dispuestos a un retroceso más”, afirmaron, y anticiparon que el acompañamiento a la medida de fuerza será masivo en toda la provincia.