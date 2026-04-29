Recolección de residuos: así será el servicio en Concordia durante el feriado del 1° de mayo

Con motivo del feriado nacional por el Día Internacional del Trabajador, la Municipalidad de Concordia comunicó cómo se llevará adelante la recolección de residuos en la ciudad. El esquema busca garantizar la limpieza urbana, aunque con variaciones según la zona.

El cronograma por sectores

La modalidad de prestación para este viernes 1° de mayo se dividirá de la siguiente manera:

Sectores 1 al 8: El servicio a cargo de la empresa concesionaria VITSA se desarrollará de manera NORMAL. Los vecinos de estas zonas deben sacar sus residuos en los horarios habituales.

Sectores 9 al 26: En las zonas correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos (servicios municipales), no habrá recorrido habitual. Se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando únicamente la atención de situaciones esenciales.

Normalización del servicio

Desde el municipio confirmaron que la prestación del servicio se normalizará en la totalidad de los sectores a partir del sábado 2 de mayo, retomando los recorridos y frecuencias de siempre.

Pedido de colaboración a los vecinos

Desde la Secretaría de Servicios Públicos solicitaron a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público. Se recomienda evitar sacar la basura en los sectores municipales durante el viernes y respetar estrictamente los horarios en el resto de la ciudad. Esta colaboración es fundamental para prevenir la dispersión de residuos en la vía pública y optimizar el funcionamiento del sistema tras el feriado.