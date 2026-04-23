Recolección de residuos: así será el servicio en Concordia durante el feriado del 1º de mayo

Con motivo de la celebración del Día Internacional del Trabajador este próximo viernes 1º de mayo, la Municipalidad de Concordia informó cómo se adaptará el servicio de recolección de residuos en las distintas zonas de la ciudad. El cronograma busca garantizar la limpieza esencial sin descuidar el derecho al descanso de los trabajadores del sector.

Esquema por sectores

De acuerdo a lo comunicado por las autoridades de Servicios Públicos, la modalidad será la siguiente:

Sectores del 1 al 8: La empresa concesionaria VITSA informó que no prestará servicio de recolección durante toda la jornada del viernes.

Sectores del 9 al 26: A cargo de la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad, se implementará un esquema de guardia sanitaria. Esto significa que solo se atenderán situaciones esenciales y puntos críticos.

Retorno a la normalidad

Para evitar la acumulación de basura en la vía pública, se confirmó que la prestación del servicio se normalizará en la totalidad de los sectores a partir del sábado 2 de mayo, retomando los recorridos y horarios habituales.

Pedido de colaboración a los vecinos

Desde el municipio hicieron un especial hincapié en la responsabilidad ciudadana para mantener la higiene de la ciudad durante el feriado. Se solicita a la comunidad:

No sacar las bolsas de basura durante el viernes en las zonas donde no habrá recolección.

Respetar estrictamente los horarios del día sábado para evitar que los residuos queden expuestos a la acción de animales o las condiciones climáticas.

«El compromiso activo de los vecinos es fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio, especialmente en fechas donde el esquema de trabajo se ve reducido», señalaron desde la Secretaría.