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Jueves 18 de junio de 2026
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Recolección de residuos durante el feriado por el día de la bandera en Concordia

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Recolección de Residuos informa que durante el sábado 20 de junio, Día de la Bandera y el paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, el servicio se prestará de la siguiente manera:
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Sectores 1 al 8: la empresa concesionaria VITSA, prestará servicio de manera NORMAL, conforme a los recorridos y horarios habituales.

Sectores 9 al 26: correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando la atención de las situaciones esenciales y evitando la acumulación en sectores críticos.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.