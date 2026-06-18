Recolección de residuos durante el feriado por el día de la bandera en Concordia

Sectores 1 al 8: la empresa concesionaria VITSA, prestará servicio de manera NORMAL, conforme a los recorridos y horarios habituales.

Sectores 9 al 26: correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando la atención de las situaciones esenciales y evitando la acumulación en sectores críticos.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.