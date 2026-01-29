Recomendaciones para evitar enfermedades transmitidas por alimentos ante las altas temperaturas

Desde el área indicaron a 7Paginas que es fundamental extremar los cuidados en aquellos alimentos considerados de alto riesgo, como salsas, cremas, rellenos de empanadas, sándwiches y comidas elaboradas, los cuales deben mantenerse refrigerados a una temperatura de 4 °C desde su preparación hasta el momento de consumo.

Asimismo, se desaconseja la elaboración de mayonesa casera, debido al alto riesgo de contaminación por bacterias patógenas. En su lugar, se recomienda utilizar mayonesa comercial pasteurizada.

Otra de las sugerencias es evitar preparar comidas con demasiada anticipación y controlar que los alimentos ya elaborados no permanezcan más de una hora a temperatura ambiente, ya que esto favorece la proliferación de microorganismos.

En el caso de recalentar comidas, se recomienda que el alimento alcance al menos los 70 °C en su interior, asegurando así la eliminación de bacterias. Del mismo modo, se aconseja no descongelar alimentos a temperatura ambiente; el procedimiento correcto es hacerlo dentro de la heladera o utilizando el microondas y, en este último caso, proceder a su cocción inmediata.

Desde Bromatología remarcaron a 7Paginas, la importancia de adoptar estas medidas preventivas para evitar intoxicaciones alimentarias y proteger la salud de la comunidad, especialmente en épocas de calor intenso.