Reconocieron a dos policías de Puerto Yeruá que salvaron la vida de un niño durante un temporal

En un emotivo reconocimiento, fueron distinguidos dos efectivos de la Comisaría de Puerto Yeruá por su actuación durante el fuerte temporal que afectó a la localidad en la madrugada del pasado viernes 28 de agosto.

Se trata del Sargento Primero Juan José Ozuna y el Sargento Claudio Grieve, quienes se encontraban realizando recorridas de prevención en inmediaciones de la plaza central cuando escucharon los gritos de auxilio de una mujer que llevaba a su pequeño hijo en brazos.

El niño se encontraba desvanecido y presentaba dificultades para respirar. Ante la gravedad de la situación, los policías actuaron de inmediato y realizaron maniobras de primeros auxilios que permitieron estabilizar al menor hasta la llegada del personal de salud.

Por esta intervención, los concejales de Puerto Yeruá hicieron entrega de un reconocimiento a ambos efectivos, destacando su valentía, compromiso y vocación de servicio.

“Acciones como estas merecen ser reconocidas y valoradas”, señaló la edil Claudia Kinderknegt, al momento de destacar la actuación de los uniformados, resaltando que su rápida respuesta fue fundamental ante una situación de extrema urgencia.

El reconocimiento también tuvo un fuerte significado para la comunidad. “Como concejales, pero principalmente como vecinos de Puerto Yeruá, nos llena de orgullo poder reconocer a quienes estuvieron presentes en un momento tan difícil”, expresaron.

De esta manera, Ozuna y Grieve recibieron el agradecimiento de la comunidad por haber respondido con rapidez y profesionalismo cuando una familia más los necesitaba.

Redaccion de 7Paginas