Reconocieron al Carnaval del País de Gualeguaychú como Fiesta Nacional, en la FIT 2025

El acto se realizó en el stand de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En la ceremonia, Frigerio expresó que «hoy tenemos el honor de recibir esta distinción en nombre de los verdaderos protagonistas: los clubes, las comparsas y las familias del carnaval, que llevan años trabajando para lograr este reconocimiento nacional y lo seguirán haciendo con más fuerza».

Además, destacó que «en este momento complejo para el turismo, seguimos trabajando a nivel provincial y nacional para fomentarlo de todas las maneras, incluso sin presupuesto». En ese sentido mencionó iniciativas como el Pasaporte entrerriano, subsidios a la energía y la promoción Modo Carpincho, remarcando que «quienes conocen Entre Ríos y visitan una vez, siempre vuelven».

Por su parte, Scioli felicitó al gobernador y al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico. «Detrás del carnaval hay una expresión cultural, mucho trabajo y alegría. Este evento es un orgullo para toda la Argentina y una gran atracción turística», afirmó, y agradeció a Frigerio «por darle al turismo un lugar muy especial».

En tanto, el intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico expresó su agradecimiento y comentó que «después de 45 años de carnaval, y en varias instancias, finalmente logramos que el Carnaval de Gualeguaychú sea reconocido como importante a nivel nacional».

Además de Scioli, Frigerio y Davico, asistieron el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; su par de Gualeguaychú, Fernando Zubillaga; el presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; e integrantes de la Comisión del Carnaval de Gualeguaychú. El acto se desarrolló ante un marco importante de público y con la presencia de las comparsas.

Durante el acto se hizo entrega de una placa que oficializa este reconocimiento, consolidando al Carnaval del País como una de las celebraciones populares más representativas y convocantes del calendario turístico y cultural argentino.

Este reconocimiento marca un nuevo hito en la historia del carnaval entrerriano, y refuerza el posicionamiento de Entre Ríos como uno de los destinos turísticos más destacados del país.