Reconocieron provisoriamente a “Vamos La Criolla” como partido vecinal

El Tribunal Electoral de Entre Ríos otorgó el reconocimiento jurídico-político provisorio a la agrupación “Vamos La Criolla”, que busca constituirse como partido vecinal de esa localidad del departamento Concordia.

La decisión fue adoptada durante una audiencia realizada en el Salón de Acuerdos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), en el marco de las actuaciones iniciadas por agrupaciones que solicitaron reconocimiento para participar en el ámbito municipal.

La audiencia fue encabezada por el presidente del STJER y del Honorable Tribunal Electoral de la provincia, vocal Germán Carlomagno, quien recibió a los representantes de las agrupaciones “Vamos La Criolla”, de La Criolla, y “Movimiento Like”, de Paraná. Ambas obtuvieron el reconocimiento jurídico-político provisorio.

En el caso de la localidad del departamento Concordia, participaron en representación de la promotora Fabiana Almirón, Raúl Vergara y Silvina Fleitas.

Durante las actuaciones, el Tribunal Electoral analizó la documentación presentada por las agrupaciones y, a través de la Secretaría General, informó sobre el cumplimiento de los requisitos establecidos por la legislación electoral vigente, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N.º 5.170 de Partidos Políticos.

El reconocimiento provisorio constituye un paso formal para la consolidación de “Vamos La Criolla” como fuerza política de carácter vecinal, con ámbito de actuación en esa localidad.

Junto a Carlomagno participaron de las audiencias los restantes integrantes del Honorable Tribunal Electoral: el vocal del STJER Leonardo Portela y la jueza Gabriela Sione. También estuvieron presentes la procuradora adjunta del Ministerio Público Fiscal, Mónica Carmona; el secretario general del Tribunal Electoral, Lisandro Minigutti, y el prosecretario Luciano Chiavaro.

De esta manera, La Criolla suma una nueva expresión política local que avanza en el proceso de reconocimiento institucional ante la Justicia Electoral entrerriana.

Con informacion de prensa STJ

Redaccion de 7Paginas