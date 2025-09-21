Recta final para el Torneo Regional de Boxeo Masculino de Mayores en Concordia

El evento que es organizado por la Federacion entrerriana de boxeo, y fiscalizado por la Comisión Municipal de Box, y que cuenta con el apoyo del gremio municipal STEMC, se desarrollará en el flamante gimnasio de la Escuela de Comercio Nº1 “Gerardo Victorín”, un escenario que promete estar colmado de público.

Dos noches a puro boxeo

La competencia comenzará el viernes a las 20 horas, jornada en la que se disputarán 10 peleas clasificatorias. La actividad continuará el sábado, también desde las 20 horas, con otras 10 contiendas que incluirán las finales del certamen, donde se definirán los campeones de cada categoría.

Concordia, epicentro del box regional

Con este torneo, la ciudad vuelve a posicionarse como un referente del boxeo amateur en la región Centro, ofreciendo un espacio de competencia y crecimiento para los jóvenes deportistas. La organización destacó que se trata de una oportunidad para que los púgiles locales se midan con rivales de gran nivel, potenciando el desarrollo de la disciplina en la provincia.

Redacción de 7Paginas