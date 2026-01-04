Recta final para la Fiesta Nacional del Lago: grilla completa de artistas

La noche inaugural del jueves 8 tendrá carácter protocolar y, como es habitual, será con entrada libre y gratuita. El gran cierre del evento llegará el domingo, cuando suba al escenario del anfiteatro “Juancho Garcilazo” la reconocida banda Ke Personajes, en un show que promete convocar a miles de personas.

La actividad central se desarrollará en el escenario “Luis Vago”, aunque durante los cuatro días también habrá shows en las playas y múltiples actividades deportivas al aire libre. Desde la Secretaría de Turismo, principal organizadora del evento, se confirmó a 7Paginas la grilla completa de artistas, con la novedad de la incorporación del grupo Capelina para la noche del jueves.

Grilla artística

Jueves 8 (entrada gratuita): Ballet Nehuen, Leandro Oporto, La Sensación del Momento, Milagro Tropical, Capelina y Pinki – Un Poco de Ruido.

Viernes 9: El Chávez, Los Amigos, Festival Nacional del Chamamé, Maxi Frutos, La Huella, Isondú, Vikingo Correa y Axel.

Sábado 10: La Buena Vibra, Qué Iba a Saber Yo, desfile de Reinas, The Gustom, elección de la Reina, Parabellum y Damas Gratis.

Domingo 11: Ahí Va el Sabor, Puro Descontrol, Alejandro Quintana y el cierre estelar con Ke Personajes.

Propuestas deportivas

En paralelo a los espectáculos musicales, la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Federación organizó una variada agenda deportiva. Se destacan los torneos de beach vóley, que se disputarán el sábado y domingo en Playa Grande; el beach hockey, del viernes al domingo en el mismo sector; y el tradicional certamen de pesca, que tendrá lugar el domingo en el terraplén de la avenida Sixto Ríos.

Además, habrá pesca infantil el sábado en Playa Baly, el cruce del lago con largada el domingo desde ese mismo balneario, un torneo de tenis que se desarrollará de jueves a domingo en el Club Social y competencias de básquet 3×3 el sábado y domingo en Playa Grande.

Con una programación que combina música, deporte y naturaleza, Federación se prepara para vivir cuatro jornadas a pleno, consolidando a la Fiesta Nacional del Lago como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

