Recta final para una nueva edición de la Maratón Ciudad de Chajarí

La XII Maratón «Ciudad de Chajarí» se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre, con la participación de atletas del todo el país y de países vecinos. La misma volverá a contar este año con un circuito participativo de 5 kilómetros y circuitos urbanos competitivos de 10 y 21 kilómetros, comenzando desde las 7:30 horas, con partida y llegada desde el Playón Deportivo Municipal. Largando desde el Paseo de las Vías por calle Uruguay hasta avenida Alem, de allí hasta la rotonda, tomando por Padre Gallay, 1 de Mayo, 25 de Mayo, 9 de Julio, calle Sarmiento, Salvarredy, retomando 9 de Julio, Belgrano y Champagnat hasta el Playón.

La competencia se viene realizando desde el año 2013, organizada por la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno de Chajarí. Este año habrá más de $5.400.000 de premios en efectivo. El cronometraje se realizará con sistema de chips, provisto por la empresa Cronomet. Habrá servicio médico de emergencia, puestos de hidratación en todo el recorrido y mesa de frutas en la llegada.

Por su parte el sábado 15 de noviembre , desde las 19 horas, se concretará la novena edición de la mini maratón para niños y niñas de 3 a 15 años de edad. La inscripción será gratuita y se podrá efectuar ese mismo sábado a las 18 horas. Las pruebas se realizarán en el Paseo de la Vía. Las categorías entre los 3 y 12 años realizarán pruebas participativas, y de 13 a 15 años competitiva, con trofeos del 1º al 5º puesto. Todos los participantes recibirán medallas. Habrá sorteos, regalos y sorpresas.

Maratón «Ciudad de Chajarí». Premios por distancias y categorías

Este año habrá más de $5.400.000 de premios en efectivo. El día domingo 16, en los 5 Km habrá premiación en efectivo del 1° al 5° en la general (únicamente), trofeos del 1° al 5° de la general, remeras para todos los participantes con el kit, y se entregarán medallas finisher para todos los participantes. En los 10 y 21 km se entregarán remeras para los participantes (talles sujetos a disponibilidad y según orden de retiro del kit), medallas finisher para todos los que arriben a la meta. Habrá premiación en efectivo en la general y en cada categoría, trofeos del 1º al 5º de la general, y trofeos del 1º al 3º en cada categoría, todos no acumulativos.

También se premiará con la suma de $100.000 en efectivo al grupo de corredores con mayor cantidad de participantes inscriptos, sumando las tres distancias (21km 10km y 5km). Para acceder a dicha premiación, el grupo debe contar con un mínimo de 20 atletas y estar inscripto con el nombre del grupo o gimnasio.

Inscripciones categorías mayores

Quienes deseen anotarse y participar de la Maratón Ciudad de Chajarí, pueden realizar el pago de manera online, mediante transferencia a la cuenta de la Municipalidad de Chajarí. Una vez abonado, se deberá cargar el comprobante en la web encarrera.com.ar/maratonchajari y concretar así la inscripción. Los pagos presenciales se realizan en la Dirección de Deportes y Recreación, de 7 a 13 horas, en el Playón Municipal, ubicado en Av. Siburu y las vías.

Todos los atletas podrán inscribirse con DNI en mano. El costo de la inscripción es de $25.000 para los 5km, $30.000 para los 10km y $35.000 para los 21km. El día de la competencia se cobrará un recargo. Los atletas con discapacidad, además de presentar su carnet de discapacidad (CUD), abonarán la inscripción, ya que participan de la premiación. En todos los casos, la inscripción incluye un kit completo con remera. Tanto las inscripciones como las acreditaciones y entrega de kits se realizarán en las oficinas del Playón Municipal. El viernes 14 de noviembre de 18 a 21hs para atletas locales; el sábado 15 de 19 a 21hs, y domingo 16 de noviembre (día de la competencia) de 6 a 7:15hs.

Para más información, los interesados pueden dirigirse a las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación del Gobierno de Chajarí, ubicadas en Av. Siburu y las vías, de 7 a 13 horas; comunicarse al 3456 424416/ 461614, o vía mail a deportesyrecreacion@chajari.gob.ar.