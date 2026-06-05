Recuerdan que este lunes comienza a regir el nuevo sistema de Estacionamiento Medido en Concordia

A partir de este lunes 8 de junio, la ciudad de Concordia implementará una reestructuración integral en su ordenamiento vial. La Municipalidad recordó a la comunidad que comenzará a regir de manera oficial el nuevo sistema de Estacionamiento Medido, el cual busca optimizar la rotación vehicular en el radio céntrico y agilizar el flujo de tránsito mediante una nueva plataforma tecnológica.

Según lo señalado a 7Paginas, la disposición, coordinada por la Dirección de Tránsito y Transporte, funcionará bajo un esquema de dos zonas delimitadas por tarifas específicas y se gestionará de forma directa desde los teléfonos celulares de los usuarios.

Cabe mencionar que el nuevo esquema de estacionamiento quedó zonificado de la siguiente manera para regular el espacio público:

Zona A (Sector Céntrico): Delimitada al norte por Vélez Sarsfield y Corrientes; al sur por Quintana y Buenos Aires; al este por Hipólito Yrigoyen; y al oeste por calle San Luis.

Valor: $596,26 por hora.

Zona B (Anillo Periférico): Comprendido entre las calles Saavedra y Estrada al norte; Andrade y Carriego al sur; San Juan al este; y 25 de Mayo al oeste.

Valor: $455,40 por hora.

Nota operativa: El sistema cobrará por fracción de tiempo utilizado. Al realizar el inicio de la carga desde la aplicación móvil oficial, el fraccionamiento mínimo estipulado será de 30 minutos.

Cómo descargar la nueva aplicación móvil

La herramienta digital para registrar el estacionamiento ya se encuentra disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Los automovilistas podrán descargarla de dos maneras:

Ingresando directamente a la web institucional: concordia.gob.ar/servicios/estacionamiento

Buscándola en la tienda de aplicaciones Play Store bajo el nombre «Estacionamiento Concordia».

Requisitos para la exceptuación de patentes

El municipio ratificó que se mantendrán los beneficios de exención de pago para frentistas (propietarios e inquilinos) y personas con discapacidad. Los interesados deben presentar la siguiente documentación en las oficinas correspondientes:

Personas con Discapacidad: Fotocopia del DNI (con el domicilio del inmueble actualizado), Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la tarjeta verde del vehículo.

Frentistas Propietarios: Fotocopia del DNI con domicilio en el inmueble, el último recibo de la tasa de luz a su nombre y la tarjeta verde del automotor.

Frentistas Inquilinos: Fotocopia del DNI, contrato de alquiler legalizado, factura del servicio de luz y tarjeta verde del rodado.

Importante: Aquellos usuarios que ya hubieran gestionado y obtenido la exceptuación de patentes con validez hasta el año 2027 ya fueron migrados de forma automática a la base de datos de la nueva app, por lo que no requerirán realizar ningún tipo de actualización presencial hasta el próximo año.

Para canalizar dudas, registrar patentes o solicitar mayor información técnica, los vecinos pueden acercarse de manera presencial a las oficinas de Estacionamiento Concordia, ubicadas en calle Mitre Nº 72, de lunes a viernes en los horarios de 07:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.