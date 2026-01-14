Recuperación del trazado de la Autovía 14: intensos trabajos en zonas de Colón y Federación

En lo que respecta a la Ruta Nacional 12, se completaron tareas de corte de pasto con equipo mecánico en el tramo comprendido entre la RN 9 y Ceibas, mientras que en forma paralela se avanzó con trabajos manuales desde el kilómetro 127 hasta la localidad de Ceibas. Además, se desarrollaron obras de reasfaltado en tres sectores ubicados entre el Peaje Zárate y Ceibas.

También se ejecutaron reparaciones puntuales de la calzada en el Puente Mitre y en el Puente General Urquiza, junto con trabajos complementarios en las barandas de defensa de ambas estructuras, reforzando así la seguridad vial en puntos clave del trazado.

En cuanto a la Ruta Nacional 14, se realizaron tareas de reacondicionamiento del asfalto entre Ceibas y el kilómetro 5. Asimismo, se llevó adelante la limpieza de banquinas bajo barandas en el tramo que une Federación con Colonia Alemana, y se efectuaron reparaciones de calzada para corregir ahuellamientos entre las localidades de Colón y Ubajay.

Desde la empresa concesionaria se solicitó a los usuarios circular con precaución y respetar la señalización preventiva dispuesta en las zonas de trabajo, a fin de resguardar la seguridad tanto del personal afectado a las obras como de quienes transitan diariamente por este importante corredor del Litoral argentino.