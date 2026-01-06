Recuperaron elementos robados y detuvieron a un hombre por desobediencia judicial en Concordia

Según se informó a 7Paginas, una ciudadana se ausentó de su domicilio y, al regresar, constató que personas desconocidas le habían robado dos televisores, una garrafa de 10 kilos, una motoguadaña y otros elementos de valor. Tras la denuncia, personal policial inició tareas investigativas que permitieron avanzar rápidamente en el esclarecimiento del hecho.

Como resultado de la investigación, el Juzgado de Garantías N°2, a cargo del doctor Bastián, libró órdenes de allanamiento que fueron ejecutadas en distintos domicilios de la ciudad. Los procedimientos arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de dos garrafas de 10 kilos, dos televisores de 43 pulgadas y otros elementos de interés para la causa.

En el marco del operativo, los funcionarios policiales observaron a un masculino que se alejaba corriendo del lugar, a la altura de las vías del ferrocarril. Tras una breve persecución, lograron reducirlo a pocos metros. Al identificarlo, se constató que sobre el mismo pesaban medidas vigentes dispuestas por el Juzgado de Familia.

Ante esta situación, se estableció que el sujeto se encontraba en infracción por el delito de desobediencia judicial en flagrancia. El hecho fue comunicado a la fiscal de género en turno, doctora Espinosa, quien dispuso la inmediata aprehensión del individuo.