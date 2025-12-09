Recuperaron en Corrientes el vehículo robado por una “viuda negra” en Concordia

El vehículo recuperado es un furgón Mercedes Benz Sprinter, propiedad de un hombre de 70 años, quien fue víctima del engaño tras ser seducido por la mujer. Según la investigación, ambos se conocieron a través de un vínculo previo y pactaron encontrarse personalmente el 11 de noviembre en una vivienda alquilada de Concordia. Allí, la acusada lo habría sedado, para luego apoderarse de dinero, un teléfono celular y la camioneta.

La detenida fue identificada como Ramona, quien está acusada de ser la autora de su tercer ilícito bajo la misma modalidad. La mujer ya había cometido otros dos robos similares en la provincia de Corrientes, uno en abril y otro en agosto del año 2024.

El procedimiento que permitió su detención se concretó el 2 de diciembre en el barrio Industrial de la ciudad de Corrientes, en tanto que el vehículo fue localizado en el barrio Alta Gracia, también en la capital correntina.

La causa continúa en manos de la Justicia, que investiga si existen más víctimas de esta modalidad delictiva, mientras se aguarda el avance de las actuaciones para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Con información de Diario Época

Redacción de 7Paginas