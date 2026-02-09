Recuperaron más dólares del robo ocurrido en un domicilio de Concordia

En ese momento la investigación se inició a partir de la denuncia de la víctima, quien informó la sustracción de una suma cercana a los 16 mil dólares. De acuerdo a lo denunciado, el hermano menor de una amiga de la víctima, junto a otros menores, habría ingresado a la vivienda a través de un ventiluz, llevándose el dinero en efectivo.

Cabe recordar que a partir de las tareas investigativas, el personal policial logró individualizar a los presuntos autores del hecho y establecer los domicilios vinculados, lo que permitió solicitar y ejecutar las órdenes de allanamiento correspondientes en distintos puntos del barrio Pampa Soler.

Durante los procedimientos, los efectivos procedieron al secuestro de 1.100 dólares, 46.000 pesos en efectivo, una motocicleta Gilera 110 cc recientemente adquirida, teléfonos celulares, 35 envoltorios que contenían cocaína y constataron la presencia de dos plantas de cannabis sativa.

Según se pudo establecer en el marco de la causa, parte del dinero sustraído habría sido utilizado para la compra del rodado, el cual fue incorporado como elemento de interés para la investigación. Asimismo, el hallazgo de estupefacientes dio lugar a actuaciones paralelas por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

En los domicilios allanados fueron identificados tres menores de edad, quienes posteriormente fueron entregados a sus respectivos progenitores, conforme a lo dispuesto por la autoridad judicial interviniente.

Esta causa había tenido un avance clave días después del robo, cuando se produjo la detención de un sospechoso que se alojaba en una cabaña de un complejo termal de Concordia, situación que llamó la atención al abonar su estadía con moneda extranjera. Ese hecho permitió profundizar la investigación y avanzar en la identificación de otros involucrados.

Con estos nuevos procedimientos, la Policía continúa recuperando parte del dinero sustraído y avanzando en el esclarecimiento del robo, que permanece bajo la órbita de la Justicia.

