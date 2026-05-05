“Recuperemos Federación”: lanzan un nuevo espacio político con base radical

Se trata de una construcción política con fuerte impronta radical, aunque abierta a la participación de vecinos independientes y sectores que integraron el frente Juntos por Entre Ríos.

Un espacio abierto y participativo

Desde el nuevo espacio señalaron a 7Paginas que la iniciativa busca convocar a todos aquellos ciudadanos comprometidos con el presente y el futuro de la ciudad.

“Recuperemos Federación es una invitación a volver a poner en valor lo que somos, a potenciar lo que tenemos y a trabajar entre todos con la convicción de construir una ciudad mejor”, expresaron.

En esa línea, remarcaron que el objetivo es generar un ámbito plural, donde confluyan militantes políticos y vecinos sin afiliación partidaria, unidos por la intención de involucrarse en la realidad local.

Proyección y ejes de trabajo

El espacio plantea como eje central la idea de “la ciudad que queremos ser”, con una mirada puesta no solo en recuperar aspectos positivos del pasado, sino también en proyectar un futuro con desarrollo y crecimiento.

Entre los principales lineamientos, mencionaron la necesidad de avanzar hacia una ciudad ordenada, segura, con impulso turístico y generación de empleo, fortaleciendo además la identidad local.

“Sabemos que cuando hubo un rumbo claro, Federación estuvo mejor, y queremos volver a poner a la ciudad en ese camino”, sostuvieron.

Pensando en el futuro

El lanzamiento de “Recuperemos Federación” se da en un momento donde distintos sectores políticos comienzan a reorganizarse y a posicionarse con vistas al próximo turno electoral.

En ese marco, el nuevo espacio busca consolidarse como una alternativa que canalice demandas sociales y promueva la participación ciudadana, con la premisa de que “entre todos se puede construir la ciudad que queremos ser”.