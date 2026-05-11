Recuperó la libertad el Joven correntino que provocó una persecución policial, luego de ser representado por un estudio jurídico de Concordia

La defensa del acusado estuvo a cargo del Estudio Jurídico Rigoni & Asoc. de Concordia, con la participación de los abogados Gonzalo Rigoni, Emiliano Loggio Said y Lucas Zambón, este último de la localidad de Mocoretá.

En diálogo con 7Paginas, el abogado Gonzalo Rigoni explicó que su cliente, de 25 años y de apellido Juárez, había adquirido recientemente la camioneta Ford Ranger en City Bell, provincia de Buenos Aires, y sostuvo que “por su corta edad se asustó y provocó este hecho” al intentar evadir el control policial.

El hecho

Todo comenzó el pasado martes alrededor de las 11:45 horas, cuando personal policial de Entre Ríos realizaba un operativo de control vehicular en Caminera Cerrito, en jurisdicción de Chajarí. Allí intentaron identificar una camioneta Ford Ranger azul cuyo conductor exhibió documentación del rodado, pero se negó a identificarse y emprendió la fuga en dirección hacia Corrientes.

Tras ello, se desplegó un operativo conjunto sobre la Ruta Nacional 14 con participación de efectivos de distintas dependencias policiales, Gendarmería Nacional y personal de la Policía de Entre Ríos.

Según se informó oficialmente, a la altura del kilómetro 362, en la zona del peaje Piedritas, el conductor realizó una maniobra en “U” para continuar con la huida. Finalmente, al verse parcialmente rodeado, ingresó a una quinta ubicada en el kilómetro 356, abandonó la camioneta y escapó a pie.

Durante varias horas se realizaron rastrillajes con apoyo de Bomberos y drones, hasta que finalmente el sospechoso fue localizado y detenido con colaboración de personal de Prefectura Naval Argentina. Posteriormente quedó alojado en la Comisaría Segunda de Mocoretá, a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación Concreta (UFIC) de esa localidad, a cargo del fiscal Bruno Gabriel Monzón.

La investigación

En el marco de la investigación se incorporó además un dato clave: la camioneta Ford Ranger azul registraba pedido de secuestro vigente por una denuncia de robo realizada el pasado 4 de mayo en City Bell, partido de La Plata, provincia de Buenos Aires.

Esa situación derivó en la intervención de la UFIJ N° 9 del Departamento Judicial La Plata y reforzó las sospechas sobre la procedencia del vehículo.

Durante la audiencia de formalización de imputaciones, fuentes judiciales indicaron que al joven se le imputó el delito de encubrimiento agravado. Sin embargo, el juez interviniente resolvió concederle la libertad bajo medidas de coerción mientras continúa el proceso judicial.

Para tomar esa decisión, el magistrado valoró que Juárez no posee antecedentes penales, tiene domicilio fijo y arraigo en la ciudad correntina de Bella Vista. Además, su padre se presentó como garante ante la Justicia.

Entre las condiciones impuestas, el joven deberá presentarse periódicamente a firmar en sede policial, mantener buen comportamiento social y cumplir con todas las disposiciones judiciales mientras avance la causa, que continuará bajo la modalidad de flagrancia.

Redaccion de 7Paginas