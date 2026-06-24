Recuperó la libertad el profesor de música de Concordia investigado por una causa de presunto grooming

Cabe recordar que el docente había sido enviado a prisión preventiva por 20 días mediante una resolución dictada por el juez de Garantías Francisco Ledesma durante una audiencia realizada el 3 de junio en los tribunales de Concordia.

Sin embargo, antes del vencimiento del plazo establecido inicialmente, la medida cautelar fue dejada sin efecto y el imputado recuperó la libertad, aunque continúa vinculado al proceso judicial.

La defensa explicó la situación procesal

Los abogados defensores del docente, Rodolfo y Tomás Fraga, brindaron detalles sobre la resolución y el estado actual de la investigación.

El doctor Tomás Fraga explicó que la liberación se produjo de manera anticipada en el marco de una decisión acordada entre las partes intervinientes en el expediente.

“Es un caso particular porque el imputado recupera la libertad antes del vencimiento de la prisión preventiva, a partir de una decisión acordada en el proceso”, señaló.

El letrado indicó además que desde la defensa se había cuestionado la medida cautelar impuesta inicialmente y que incluso se había presentado una apelación.

“Habíamos planteado la apelación de la prisión preventiva, pero posteriormente la fiscalía solicitó el cese de la medida y el juez de Garantías hizo lugar a ese pedido”, explicó.

Continúa sometido a la investigación

A pesar de haber recuperado la libertad, el docente continúa sujeto a diversas medidas restrictivas mientras avanza la investigación judicial.

Según precisó la defensa, se mantienen vigentes disposiciones como la prohibición de acercamiento y de contacto con las personas involucradas en la causa.

“Él sigue supeditado al proceso y a las medidas impuestas por la Justicia mientras se continúa con la producción de pruebas y el desarrollo de la investigación”, sostuvo Tomás Fraga.

“No tenía nada que ocultar”

Por su parte, el abogado Rodolfo Fraga destacó la actitud adoptada por su defendido desde el inicio de la investigación y remarcó que colaboró con las autoridades judiciales durante los procedimientos realizados.

“Cuando se produjo el secuestro de los dispositivos electrónicos, él mismo entregó las contraseñas y se puso a disposición de la Justicia porque no tenía nada que ocultar”, afirmó.

Asimismo, el letrado sostuvo que, a criterio de la defensa, en la causa no se encuentran configurados los elementos necesarios para acreditar el delito que se investiga.

“No existe en este caso un acercamiento con connotación sexual ni mensajes con contenido sexual, ni tampoco la finalidad de generar un vínculo de tipo sexual a través de medios telemáticos”, argumentó.

La investigación continúa

Mientras tanto, la fiscalía continúa avanzando con la recopilación y análisis de pruebas que permitan esclarecer los hechos denunciados.

Fuentes judiciales indicaron que la causa sigue en etapa investigativa y que aún no se ha resuelto la situación procesal definitiva del docente, por lo que las actuaciones continuarán bajo la órbita de la fiscal Evelina Espinosa.

En ese contexto, desde la defensa insistieron en que su representado mantiene el principio de inocencia y aguardarán el avance de la investigación para ejercer los planteos que consideren necesarios dentro del expediente.

La causa, que generó repercusión pública tras la detención del docente a fines de mayo, continúa ahora con el imputado en libertad, aunque bajo medidas judiciales y a disposición de la Justicia hasta que se determine su situación procesal.

La Misiva digital, grupo CAI