Red de Mantas: una iniciativa solidaria que entregó abrigos a vecinos de Puerto Yeruá

Las impulsoras de la iniciativa destacaron que lo que comenzó en mayo como un sueño compartido entre vecinas terminó convirtiéndose en un verdadero abrazo colectivo para la comunidad.

«Hoy, al cerrar este ciclo de Red de Mantas, no solo celebramos los resultados, sino el camino compartido. Lo que comenzó en mayo como un sueño entre vecinas, hoy se traduce en hechos concretos», expresaron las participantes.

Gracias al trabajo conjunto, se confeccionaron más de 300 cuadrados tejidos al croché, que permitieron elaborar cinco mantas, a las que se sumó una importante donación de mantas polares. En total, fueron entregados 77 abrigos a adultos mayores, personas que viven solas y niños de Puerto Yeruá.

Las mujeres que integraron la Red destacaron que la iniciativa trascendió la confección de mantas y permitió fortalecer vínculos de compañerismo y solidaridad.

«Cuando las mujeres nos juntamos para crear, no solo abrigamos a otros, sino que tejemos redes invisibles de apoyo y sororidad que nos fortalecen a todas. Cada punto tejido en estas mantas es mucho más que lana entrelazada; es el reflejo de nuestra fuerza cuando nos unimos», señalaron.

Durante el cierre del proyecto también agradecieron el compromiso de quienes hicieron posible la propuesta, especialmente a la profesora Julieta Ferrer, impulsora de la iniciativa, y a Lorena Schvin, Norma Alarcón y Marta Martínez, quienes compartieron sus conocimientos y acompañaron el proceso de aprendizaje.

El reconocimiento se extendió además a Claudia Quinteros, a todas las vecinas que participaron de manera desinteresada y a la diputada provincial Carola Laner, por el acompañamiento brindado durante el desarrollo de la campaña.

Ya preparan una nueva cruzada solidaria

Aunque la primera edición de Red de Mantas llegó a su fin, sus integrantes aseguraron que el grupo continuará trabajando en nuevas acciones comunitarias.

«Celebramos el poder transformador de la unidad y del amor. Si bien hoy cerramos Red de Mantas, este grupo no quiere parar: las ganas de ayudar siguen intactas y ya estamos preparando nuestra próxima cruzada, la cual estaremos adelantando muy pronto», adelantaron.

La iniciativa dejó como saldo decenas de personas asistidas, pero también la consolidación de una red de mujeres comprometidas con la solidaridad, demostrando que el trabajo colectivo puede convertirse en una herramienta concreta para mejorar la vida de quienes más lo necesitan.

Con información de Diario del Sur digital

Redaccion de 7Paginas