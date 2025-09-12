El nuevo rectángulo de juego, que tendrá 30 por 17 metros, se ubicará junto a la cancha de 3×3 recientemente inaugurada, ampliando así los espacios de entrenamiento y competición para los jóvenes deportistas de la ciudad.

Para completar esta importante obra, la organización lanzó un Bono Solidario, cuyo primer premio es una camiseta autografiada por Andrés “Chapu” Nocioni, gloria del básquet argentino e integrante de la Generación Dorada. Según destacaron desde Redes Argentinas, recibir el aval de una figura de semejante trayectoria es “un honor inmenso y un impulso invaluable” para motivar a la comunidad a colaborar con el proyecto.

Los bonos solidarios ya se encuentran a la venta, y quienes deseen colaborar pueden obtener más información a través de las redes sociales de Redes Argentinas (@redes_argentinas) o contactando a los teléfonos 345 6261905 y 345 6260049.

Redes Argentinas es una organización local dedicada a promover el deporte y la inclusión social, trabajando en la construcción y recuperación de espacios públicos deportivos para brindar más oportunidades a los jóvenes de Concordia.

