Redito político: La gestión de Frigerio ante Nación se traduce en $73.413 millones para Entre Ríos

La estrategia de Rogelio Frigerio de sostener un canal de diálogo permanente con el Gobierno nacional y reclamar recursos para Entre Ríos comenzó a reflejarse en los números. Entre enero y agosto de 2026, la provincia recibió $73.413 millones en transferencias nacionales no automáticas, ubicándose tercera a nivel nacional, detrás de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los datos oficiales fueron relevados por la consultora Analytica y muestran, además, que Entre Ríos también se ubicó tercera en recursos recibidos por habitante, con $51.497 per cápita, detrás de La Pampa y Catamarca.

Para la administración de Frigerio, los números adquieren relevancia porque se producen en un escenario en el que varias provincias registraron fuertes caídas interanuales en las transferencias nacionales.

En el caso entrerriano, por el contrario, los recursos no automáticos crecieron un 91,2% respecto del mismo período del año anterior.

El reclamo por la Caja de Jubilaciones

Una parte importante de esos fondos está vinculada con uno de los principales reclamos que el gobernador viene llevando adelante ante Nación: el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos.

Frigerio viene planteando ante el Gobierno nacional la necesidad de que se reconozcan y efectivicen los recursos correspondientes al sistema previsional entrerriano, en un contexto en el que el déficit de la Caja representa una de las principales dificultades financieras de la provincia.

En ese marco, las transferencias recibidas durante los primeros ocho meses del año aparecen como un resultado concreto de las gestiones que la Provincia viene realizando para obtener asistencia y recuperar recursos.

También fue segunda en ATN

El otro dato que fortalece el peso político de la gestión es el correspondiente a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Entre enero y agosto, Entre Ríos recibió $15.000 millones en ATN, convirtiéndose en la segunda provincia que más recursos obtuvo por esta vía, solamente detrás de Misiones, que recibió $20.000 millones.

Se trata de fondos que Nación distribuye a las provincias para atender situaciones financieras y necesidades extraordinarias, por lo que su asignación también requiere de gestiones ante la administración central.

Frigerio apuesta al diálogo con Nación

Los números difundidos ahora se inscriben en una estrategia política que Frigerio viene sosteniendo desde el inicio de su gestión: mantener una relación institucional con el Gobierno nacional y, al mismo tiempo, reclamar los recursos que considera que le corresponden a Entre Ríos.

La apuesta del gobernador es mostrar que el diálogo con Nación puede traducirse en resultados concretos para las cuentas provinciales, particularmente en áreas sensibles como el sistema previsional y el financiamiento de las obligaciones del Estado entrerriano.

Así, mientras otras jurisdicciones sufrieron retrocesos en las transferencias nacionales no automáticas, Entre Ríos logró ubicarse entre las principales receptoras de recursos durante los primeros ocho meses de 2026.

Para el Gobierno provincial, el dato representa un respaldo a la política de gestión directa ante Nación, con Frigerio como principal interlocutor para conseguir fondos y sostener las finanzas de la provincia.

Con datos de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas