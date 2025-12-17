Reestructuración en la Policía de Entre Ríos: quedaron confirmados los 17 jefes y subjefes departamentales

De acuerdo a lo expresado en los considerandos de la medida, la decisión respondió a “estrictas razones de servicio” y tuvo como objetivo optimizar el funcionamiento de la institución policial en beneficio de la comunidad. La iniciativa fue impulsada por la Jefatura de Policía y se encuadra dentro de lo establecido por la Ley N° 5.654 y el Reglamento General de Policía.

La reestructuración contempla relevos, nuevas designaciones y el pase a retiro de oficiales superiores, además de modificaciones en las direcciones generales y en las jefaturas y subjefaturas de los 17 departamentos de la provincia.

Personal que pasa a retiro

Directores:

César Daniel Primo

María de los Ángeles Facciano

Alexis Eduardo Rotundo

Miriam Alejandra Cabello del Campo

Eduardo Rafael Godoy

Luis Martín Gaillard

Subdirectores:

Griselda Noemí Medina

Andrés Washington Godoy

Ramiro Roberto Frank

Jefes departamentales:

Cristian Daniel Zapata

Danilo Silva Parodi

Subjefe departamental:

Eduardo José Bertoli

Nuevas autoridades en las jefaturas departamentales

Colón:

Jefe: Héctor Leonardo Martínez

Subjefe: Juan Martín Furlong

Nogoyá:

Jefe: Cristian Humberto Koch

Subjefe: Walter Adrián Giordano

Concordia:

Jefe: José María Rosatelli

Subjefa: Liliana Graciela Miño

La Paz:

Jefe: Carlos Ariel Schmunk

Subjefe: Cristian Eduardo Cinquini

Diamante:

Jefe: Mario Gregorio Celis

Subjefe: Sebastián Marcelo Rivasseau

Paraná:

Jefe: Hernán Walter Góngora

Subjefe: Juan Pablo Claucich

Federal:

Jefe: Daniel Marcelo Della Giustina

Subjefe: José Luis Luna

Tala:

Jefe: Lucio Martín Cepeda

Subjefa: Etelvina Raquel Piccini

Federación:

Jefe: Luis Cristian Valdez Puente

Subjefe: Marcos Misael Pereyra

Uruguay:

Jefe: Esteban Darío Allegrini

Subjefe: Jorge Javier Leiva

Feliciano:

Jefe: Romualdo Javier Ramírez

Subjefe: Diego Gustavo Wasinger

Victoria:

Jefe: Roberto Carlos Jesús Donda

Subjefe: Ricardo Daniel Ríos

Gualeguay:

Jefa: Gabriela Vanina Bruna

Subjefe: Mauricio Ariel Ferreyra

Villaguay:

Jefe: Cristian Javier Reisenauer

Subjefe: Santiago Cerda Cáceres

Gualeguaychú:

Jefe: Ramiro Urroz Denaday

Subjefe: Mauricio Oscar Asler

San Salvador:

Jefe: Leonardo Alfredo Morales

Subjefe: Darío Martín Schwindt

Islas:

Jefe: Héctor Esteban Riquelme

Subjefe: Victorio Oscar Pérez

Cambios en direcciones generales

La reestructuración también alcanzó a las principales direcciones de la fuerza:

Dirección General de Operaciones y Seguridad:

Director: Diego Martín Cabello Del Campo

Subdirector: Martín Ramón Tello

Dirección General Departamentales Paraná:

Director: Jorge Andrés Sosa

Subdirector: José María Pérez

Dirección General Departamentales Uruguay:

Director: Jorge Alberto Moreyra

Subdirector: Luis Alberto Báez

Dirección General de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico:

Directora: Fabiola Andrea Butala Farber

Subdirector: Mariano Andrés Vecchio

Dirección General de Administración y Logística:

Directora: Stella Maris Jacob

Subdirector: Miguel Eduardo Retegui

Dirección General de Personal:

Director: Adalberto Raúl Menescardi

Subdirectora: Rita Carolina Rivero

Dirección General de Institutos Policiales:

Director: Jorge Alberto Gajardo

Subdirectora: María del Rosario Cornejo

Dirección General de Policía Científica:

Director: Ricardo Galliussi

Subdirector: Alberto Martín Grinovero

Dirección General de Prevención y Seguridad Vial:

Director: Marcelo Horacio Gómez

Subdirector: Juan Carlos Nichea

Dirección General de Asuntos Internos:

Director: Pedro Alfredo Silva

Subdirectora: Sonia Mariela Capellino

Dirección General de Drogas Peligrosas:

Director: Claudio Benito Passadore

Subdirector: Pablo Gastón Preisz Casas

Dirección General de Prevención de Delitos Rurales:

Director: Cristian Andrés Allegrini

Subdirector: Horacio Raúl Ludi

Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal:

Director: Horacio Amílcar Blasón

Subdirector: Claudio Martínez