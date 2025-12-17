Reestructuración en la Policía de Entre Ríos: quedaron confirmados los 17 jefes y subjefes departamentales

De acuerdo a lo expresado en los considerandos de la medida, la decisión respondió a “estrictas razones de servicio” y tuvo como objetivo optimizar el funcionamiento de la institución policial en beneficio de la comunidad. La iniciativa fue impulsada por la Jefatura de Policía y se encuadra dentro de lo establecido por la Ley N° 5.654 y el Reglamento General de Policía.
La reestructuración contempla relevos, nuevas designaciones y el pase a retiro de oficiales superiores, además de modificaciones en las direcciones generales y en las jefaturas y subjefaturas de los 17 departamentos de la provincia.
Personal que pasa a retiro
Directores:
César Daniel Primo
María de los Ángeles Facciano
Alexis Eduardo Rotundo
Miriam Alejandra Cabello del Campo
Eduardo Rafael Godoy
Luis Martín Gaillard
Subdirectores:
Griselda Noemí Medina
Andrés Washington Godoy
Ramiro Roberto Frank
Jefes departamentales:
Cristian Daniel Zapata
Danilo Silva Parodi
Subjefe departamental:
Eduardo José Bertoli
Nuevas autoridades en las jefaturas departamentales
Colón:
Jefe: Héctor Leonardo Martínez
Subjefe: Juan Martín Furlong
Nogoyá:
Jefe: Cristian Humberto Koch
Subjefe: Walter Adrián Giordano
Concordia:
Jefe: José María Rosatelli
Subjefa: Liliana Graciela Miño
La Paz:
Jefe: Carlos Ariel Schmunk
Subjefe: Cristian Eduardo Cinquini
Diamante:
Jefe: Mario Gregorio Celis
Subjefe: Sebastián Marcelo Rivasseau
Paraná:
Jefe: Hernán Walter Góngora
Subjefe: Juan Pablo Claucich
Federal:
Jefe: Daniel Marcelo Della Giustina
Subjefe: José Luis Luna
Tala:
Jefe: Lucio Martín Cepeda
Subjefa: Etelvina Raquel Piccini
Federación:
Jefe: Luis Cristian Valdez Puente
Subjefe: Marcos Misael Pereyra
Uruguay:
Jefe: Esteban Darío Allegrini
Subjefe: Jorge Javier Leiva
Feliciano:
Jefe: Romualdo Javier Ramírez
Subjefe: Diego Gustavo Wasinger
Victoria:
Jefe: Roberto Carlos Jesús Donda
Subjefe: Ricardo Daniel Ríos
Gualeguay:
Jefa: Gabriela Vanina Bruna
Subjefe: Mauricio Ariel Ferreyra
Villaguay:
Jefe: Cristian Javier Reisenauer
Subjefe: Santiago Cerda Cáceres
Gualeguaychú:
Jefe: Ramiro Urroz Denaday
Subjefe: Mauricio Oscar Asler
San Salvador:
Jefe: Leonardo Alfredo Morales
Subjefe: Darío Martín Schwindt
Islas:
Jefe: Héctor Esteban Riquelme
Subjefe: Victorio Oscar Pérez
Cambios en direcciones generales
La reestructuración también alcanzó a las principales direcciones de la fuerza:
Dirección General de Operaciones y Seguridad:
Director: Diego Martín Cabello Del Campo
Subdirector: Martín Ramón Tello
Dirección General Departamentales Paraná:
Director: Jorge Andrés Sosa
Subdirector: José María Pérez
Dirección General Departamentales Uruguay:
Director: Jorge Alberto Moreyra
Subdirector: Luis Alberto Báez
Dirección General de Ayudantía, Planeamiento y Desarrollo Estratégico:
Directora: Fabiola Andrea Butala Farber
Subdirector: Mariano Andrés Vecchio
Dirección General de Administración y Logística:
Directora: Stella Maris Jacob
Subdirector: Miguel Eduardo Retegui
Dirección General de Personal:
Director: Adalberto Raúl Menescardi
Subdirectora: Rita Carolina Rivero
Dirección General de Institutos Policiales:
Director: Jorge Alberto Gajardo
Subdirectora: María del Rosario Cornejo
Dirección General de Policía Científica:
Director: Ricardo Galliussi
Subdirector: Alberto Martín Grinovero
Dirección General de Prevención y Seguridad Vial:
Director: Marcelo Horacio Gómez
Subdirector: Juan Carlos Nichea
Dirección General de Asuntos Internos:
Director: Pedro Alfredo Silva
Subdirectora: Sonia Mariela Capellino
Dirección General de Drogas Peligrosas:
Director: Claudio Benito Passadore
Subdirector: Pablo Gastón Preisz Casas
Dirección General de Prevención de Delitos Rurales:
Director: Cristian Andrés Allegrini
Subdirector: Horacio Raúl Ludi
Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal:
Director: Horacio Amílcar Blasón
Subdirector: Claudio Martínez