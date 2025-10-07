Refacción de la cocina del hospital: Cecco dijo que “son chicanas que buscan confundir al vecino de Federación”

Ante este pedido, el presidente de CAFESG y exintendente de Federación, Carlos Cecco, respondió con firmeza y calificó la iniciativa de los ediles peronistas como “una chicana política” que busca “confundir al vecino”.

En diálogo con 7Paginas, Cecco explicó que la obra se encuentra dentro de los procedimientos legales correspondientes y que todo avanza conforme al llamado a licitación. “Se hizo un nuevo relevamiento y una nueva convocatoria. En esta oportunidad hubo tres oferentes, y todas las propuestas están arriba de los 270 millones de pesos. Es una obra muy importante, que no solo amplía la cocina sino que moderniza completamente su estructura y mobiliario”, detalló.

El dirigente señaló además que la cocina del hospital no ha sido refaccionada desde su inauguración hace más de 40 años, y que el proyecto actual busca mejorar la funcionalidad del servicio alimentario para los pacientes internados. “Vi mobiliarios atados con alambre. Esta obra es imprescindible, porque no se trata solo de comodidad, sino de salud y dignidad para quienes están internados”, sostuvo.

Cecco remarcó que está dispuesto a brindar toda la información que sea necesaria. “No tenemos nada que ocultar. Estoy dispuesto a ir personalmente o enviar a los técnicos para explicar los detalles. Todas las obras están a disposición de cualquier tipo de información”, aseguró.

Asimismo, lamentó el tono político del reclamo. “Me preocupa que todavía estemos con estas chicanas. Somos los políticos los responsables de que la Argentina, Entre Ríos y Federación no avancen como deberían. Hay que dejar de lado las banderas partidarias y trabajar juntos por la comunidad”, expresó.

El titular de CAFESG aprovechó para destacar el proceso de reorganización institucional que llevó adelante el organismo, indicando que actualmente “se ejecutan o están en marcha más de 35 obras” por un monto superior a 6.500 millones de pesos en los cuatro departamentos de su jurisdicción.

“En el caso de Federación, estamos cerca de los 1.300 millones de pesos en obras. Hemos saneado deudas, regularizado pagos y recuperado la confianza en la institución. Por eso, estas críticas me parecen muy desafortunadas, porque solo buscan generar confusión donde en realidad hay claridad”, concluyó Cecco.