Referente Radical de Federación, criticó con dureza a Javier Milei por sus dichos sobre Pepe Mujica: «Es un enfermo y un ordinario»

Las expresiones de Ardoy se dieron en una entrevista concedida a FM Omega, donde se mostró profundamente conmovida por la falta de respeto de Milei hacia la figura de Mujica, a quien definió como «un ejemplo mundial de austeridad, coherencia y reconciliación».

Un repudio sin vueltas

“No llama la atención porque tiene un comportamiento tan errático… pero lo de ayer, desconocer y destratar a una persona como Pepe Mujica, que es un ejemplo mundial, es inadmisible”, expresó la referente radical. Ardoy remarcó que el expresidente uruguayo fue admirado en todo el mundo por su estilo de vida austero, su mirada reconciliadora respecto al pasado y su vocación de cerrar grietas sociales e ideológicas.

“A Mujica lo han respetado y admirado desde todas partes del planeta. Nunca vimos a alguien con tanto poder elegir vivir con semejante sencillez y humildad. Su legado no tiene que ver con la política partidaria, sino con los valores humanos», sostuvo.

“No es un hombre normal”

Consultada por las motivaciones detrás del destrato de Milei, Ardoy fue contundente: “Porque es un enfermo. Porque no es un hombre normal. Y no me importa lo que opinen los demás sobre lo que digo: es lo que él muestra”.

Además, dejó en claro que su crítica no responde a una cuestión ideológica: “Yo no soy de izquierda, soy de centroizquierda como toda buena radical. Esto no tiene que ver con la izquierda o la derecha, tiene que ver con el respeto, con la educación y con los valores. Y Milei no los tiene”.

«Ganó por desesperación, como Hitler»

En otro tramo de la entrevista, Ardoy trazó una analogía polémica con el ascenso del nazismo en Alemania: “También ganó Hitler con el voto. Fue en una Alemania devastada, en crisis. Nosotros también estuvimos frente a una disyuntiva: seguir con la corrupción del kirchnerismo o ir hacia esta locura. Y mucha gente eligió lo que parecía una alternativa”.

Confesó haber anulado su voto en las últimas elecciones, al no sentirse representada por ninguna de las opciones: “No teníamos salida. Y creo que eso le pasó a muchos argentinos”.

“Como radical, no puedo tolerarlo”

La dirigente también recordó con tristeza que no es la primera vez que Milei ataca símbolos democráticos. «Ya lo había hecho con Alfonsín. Lo criticaba diciendo que practicaba boxeo con una figura suya. Esto es sistemático», afirmó.

Finalmente, Ardoy cerró con una referencia personal: “Yo ya estoy vieja, pero hay cosas que no puedo tolerar. Y además, yo soy vasca… y Mujica también lo era. Nos duele el alma cuando vemos este tipo de actitudes desde quienes deben representarnos como nación”.

Redacción de 7Paginas