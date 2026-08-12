Referentes de compromiso por concordia se reunieron con vecinos del barrio general Lamadrid

El pasado sábado 8 de agosto, el presidente de Compromiso por Concordia, Cr. Álvaro Sierra, su vicepresidenta, Lic. Silvia Dri, el apoderado del partido, Dr. Pablo Lapiduz, y el Dr. Federico Sierra, integrante de la Juventud del partido, recorrieron el barrio General Lamadrid y mantuvieron un encuentro con los vecinos. “El diálogo permitió abordar distintas cuestiones vinculadas al barrio y a la realidad de nuestra ciudad, intercambiando miradas y desafíos”, expresaron los dirigentes políticos.

La oportunidad fue propicia “para informarlos de los distintos proyectos que ya hemos presentado en el Concejo Deliberante, y sobre todo de los objetivos y el porqué de construir un nuevo partido político que tenga una mirada local, que no dependa de acuerdos o presiones provinciales o nacionales, y que el eje sea las soluciones que los propios vecinos conocemos que Concordia necesita”, dijo el Cr. Álvaro Sierra.

En este sentido, afirmó que “nosotros creemos que una nueva forma de gobernar se construye con la participación de los vecinos, escuchando e incorporando sus ideas para pensar juntos el futuro de Concordia”, y destacó la importancia del diálogo como forma de construir “las propuestas que la ciudad y los concordienses necesitan. Estamos construyendo una opción para mucha gente que no se encuentra representada por la vieja política y por el presente de hoy de Concordia».