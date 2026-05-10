Reforma política: Frigerio apoya la eliminación de las PASO

El escenario político nacional entra en una etapa de definiciones clave. El Gobierno Nacional, con Diego Santilli a la cabeza de las negociaciones, logró dar un paso fundamental en su objetivo de derogar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En las últimas horas, la Casa Rosada confirmó las adhesiones del gobernador entrerriano, Rogelio Frigerio, y del sanjuanino, Marcelo Orrego, para avanzar con la reforma.

Para la administración de Javier Milei, este apoyo no es menor. Tras el acuerdo electoral de 2025, donde Frigerio y La Libertad Avanza se complementaron en Entre Ríos, el mandatario provincial vuelve a mostrarse como un aliado estratégico. Con estos dos nombres sobre la mesa, el Ejecutivo busca quebrar la resistencia del resto de los gobernadores, quienes todavía ven con recelo la supresión total del sistema.

De un «imposible» a una negociación «complicada»

En los pasillos de Balcarce 50 ya no hablan de la eliminación de las PASO como un objetivo inalcanzable. Si bien reconocen que la discusión es «muy complicada», el hecho de contar con gobernadores alineados le permite a Santilli aumentar la presión sobre el Congreso, intentando demostrar que la reforma no responde solo a una conveniencia de Milei o de la secretaria general, Karina Milei, sino a un consenso federal.

Sin embargo, el resto de los gobernadores denominados «dialoguistas» se mantienen plantados. «Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino», resumió uno de los interlocutores provinciales, reflejando el temor de muchos de quedar atrapados en una negociación electoral dominada exclusivamente por el oficialismo nacional.

El ofrecimiento: «No intervención» en las provincias

Para destrabar el conflicto, el Gobierno ha comenzado a circular una oferta concreta hacia los mandatarios: no interferir en las aspiraciones reeleccionistas locales.

En la Casa Rosada dan por sentado que la mayoría de las provincias desdoblarán sus comicios para no quedar pegadas a la disputa nacional. Ante esto, la promesa de Milei es respetar esos márgenes de maniobra y no forzar acuerdos desfavorables en los distritos, buscando así despejar el miedo a una «imposición» desde Buenos Aires.

Mayo, el mes de las definiciones

La estrategia de Santilli apunta a sumar uno o dos gobernadores más durante este mes. Si logra ampliar el grupo, la Casa Rosada acelerará la discusión legislativa. De lo contrario, el Gobierno podría verse obligado a ceder y aceptar un esquema intermedio, como la transformación de las PASO en primarias no obligatorias o cambios en el calendario electoral.

Dentro del oficialismo, la interna también juega su parte: mientras el ala de Karina Milei presiona por la eliminación total, el sector político entiende que sin el aval de los gobernadores —con Frigerio a la vanguardia— no habrá ley posible.

Con informacion de El Observador

Redaccion de 7Paginas