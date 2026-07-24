Reforma previsional: “Dar la discusión es defender a los trabajadores”, resaltó UPCN en Diputados

Durante su exposición ante las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuentas; y de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, la dirigente recordó que desde un primer momento el Sindicato expresó su desacuerdo con la reforma, pero entendió que, ante la decisión política del gobierno de avanzar con el proyecto, era necesario participar del debate a fin de introducir cambios. “Se intentó instalar que UPCN apoyaba la reforma o que éramos entregadores. Eso es absolutamente falso”, aseveró.

En relación a los resultados de la participación en la discusión, la dirigente recordó que el proyecto enviado por el Ejecutivo contemplaba elevar hasta los 68 años la edad jubilatoria para algunos trabajadores, disposición que finalmente fue eliminada, y señaló que también se modificaron otros artículos como resultado de las negociaciones. “Si el expediente hubiera llegado al recinto tal como salió del Ejecutivo, hoy estaríamos frente a una reforma mucho más fiscalista, más confusa, más contradictoria y con un ajuste todavía mayor sobre los trabajadores”, advirtió.

Remarcó además que UPCN mantiene objeciones de fondo al proyecto, entre ellas el cambio en la fórmula para calcular el haber inicial, que amplía a 15 años el período tomado como referencia, además de la declaración de emergencia y la redacción de artículos que, a su criterio, podrían generar una alta litigiosidad.

Domínguez insistió en que la discusión nunca fue si la Caja de Jubilaciones debía o no modificarse, sino cómo garantizar su sustentabilidad sin resignar derechos. “En la mesa donde participábamos todos los sindicatos no se hablaba de que la Caja no se tocaba; se hablaba de cómo hacer sustentable el sistema previsional, y todos sabíamos que algunos aspectos debían modificarse”, afirmó.

En esa línea, destacó que UPCN propuso alternativas como incorporar un capítulo de transparencia, crear una comisión de seguimiento del sistema y discutir un esquema de paridad en la edad jubilatoria con compensaciones por tareas de cuidado, iniciativas que finalmente no fueron incorporadas.

La Secretaria Adjunta también cuestionó las condiciones en las que la Cámara de Diputados citó a exponer a las organizaciones sindicales. “Nos convocan para hablar apenas diez minutos sobre un tema tan trascendente como la Caja de Jubilaciones. Leyes de esta importancia merecen otro nivel de debate y una participación mucho más profunda de quienes representamos a los trabajadores”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que la reforma previsional es una decisión política del gobierno provincial y adelantó que, si el proyecto se convierte en ley, el gremio continuará interviniendo para proteger los derechos de los trabajadores estatales. “No vamos a resignar un solo día en controlar la reglamentación. Además vamos a exigir que se conforme una comisión de seguimiento”, remarcó.