Reforma previsional: el SOEM Federación ratificó su rechazo a la reforma provincial y se alinea con la Festram

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Federación fijó una postura contundente frente a los principales temas que preocupan al sector de los trabajadores públicos. En una entrevista brindada al programa Entre Líneas, el secretario general del gremio, Sergio Fontana, adelantó que el SOEM se sumará de forma activa a las medidas que determine la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de Entre Ríos (Festram) en rechazo al proyecto de reforma de la ley previsional que impulsa el Gobierno provincial.

A pesar de que los municipales de Federación cuentan con una caja de jubilaciones propia, Fontana remarcó el sentido de solidaridad y pertenencia con el resto de las comunas entrerrianas:

«Somos parte de la conducción de la Festram y estamos totalmente en contra de esta reforma que hace la Provincia. Es muy complicada y perjudicial para el trabajador; por eso nos sumamos al rechazo orgánico, especialmente para acompañar a los compañeros de los municipios que no tienen caja propia, que son la mayoría».

Respecto a la situación local de la caja previsional, tras una reciente asamblea informativa, el dirigente reconoció que existen debates técnicos sobre la sustentabilidad del sistema. Consideró inviable un aumento en el porcentaje de aportes superior al 16%, aunque se mostró abierto a discutir de forma interna un eventual incremento en la edad jubilatoria: «Hoy tenemos 30 años de aportes y 60 años de edad. Es posible que deba irse a los 63 años, tal como está en la Provincia, para que la caja siga funcionando bien, pero eso lo hablaremos con las bases en una convocatoria amplia».

Tensión por la entrega de indumentaria: reclamos por el «corralón» y áreas postergadas

Otro de los puntos álgidos de la agenda gremial radica en el cumplimiento de las condiciones de trabajo y seguridad. Si bien en las últimas horas la Municipalidad comenzó a entregar ropa al personal, Fontana pidió «no festejar mucho» debido a las fuertes irregularidades detectadas.

Deudas acumuladas: Según estimaciones del sindicato, el Ejecutivo local adeuda entre cinco y seis mudas de ropa de temporadas anteriores. «La ley establece dos mudas por año y llegar a este nivel de atraso es lamentable; se nota en la calle la manera precarizada en la que trabajan los compañeros», fustigó.

Exclusión de operarios: El titular del SOEM denunció que cerca de 20 empleados del área del corralón —quienes protagonizaron una retención de tareas hace un mes— fueron a retirar su indumentaria y se les fue negada bajo el argumento de que «ya se les había entregado» durante el conflicto. Fontana aclaró que el acuerdo estipulaba que la nueva tanda debía incluir a la totalidad del personal sin distinciones.

Sectores olvidados: Desde el gremio exigieron que se inicien de inmediato los procesos de licitación para las áreas que aún no recibieron indumentaria, tales como el sector administrativo, cocineros, el asilo de ancianos y el predio termal.

Paritarias: el salario ya corre detrás de la inflación

Finalmente, Fontana anticipó que el tema salarial será el eje prioritario en la próxima mesa de negociación con el Departamento Ejecutivo Municipal, cuya audiencia se gestiona para las próximas horas a través de la funcionaria Alejandra Di Grecia.

El dirigente explicó que el esquema de aumentos acordado quedó desfasado de forma prematura ante los índices inflacionarios. «Hasta el mes de abril la inflación acumulada dio un 12,3% y a nosotros nos otorgaron un 13%. Con el porcentaje que se conozca este mes, ya vamos a quedar por debajo y a perder poder adquisitivo», alertó. Por tal motivo, el SOEM buscará fijar una recomposición de emergencia para el mes de junio que permita blindar los ingresos de los trabajadores municipales frente a la escalada de precios.