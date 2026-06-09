Reforma previsional: “Frigerio tiene la valentía de plantear estos temas complejos de manera transparente”, afirmó el senador Vergara

El Senado entrerriano comenzará esta semana una serie de reuniones con funcionarios, representantes gremiales y distintos actores vinculados al sistema previsional para analizar el proyecto de ley denominado “Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional”, una de las iniciativas más relevantes que deberá tratar la Legislatura durante este año.

En diálogo con 7Paginas, el senador oficialista Gustavo Vergara sostuvo que el objetivo inicial será escuchar todas las voces involucradas antes de avanzar con el tratamiento parlamentario.

“Vamos a dar inicio al tratamiento con la escucha de funcionarios y representantes de los trabajadores. La semana pasada acordamos una metodología de trabajo y esta semana comenzaremos con la participación del ministro de Economía, Fabián Boleas, y del presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat. Luego será el turno de los gremios estatales”, explicó.

Entre las organizaciones convocadas se encuentran UPCN, ATE, la Asociación del Personal Legislativo de Entre Ríos y la Asociación del Personal Judicial.

Una reforma basada en la realidad demográfica

Vergara explicó que uno de los ejes centrales del proyecto tiene relación con la necesidad de adecuar el sistema previsional a una realidad que atraviesan tanto Argentina como el resto del mundo: el aumento de la expectativa de vida.

“El proyecto reconoce una realidad que todos conocemos: vivimos más años. Eso es algo positivo, pero también requiere que los sistemas jubilatorios se adapten para poder sostenerse en el tiempo”, señaló.

En ese sentido, indicó que la iniciativa contempla una extensión gradual de la edad jubilatoria y de los años de aportes necesarios para acceder al beneficio previsional.

No obstante, aclaró que los cambios no tendrán impacto inmediato.

“Los jubilados actuales no van a sufrir ninguna reducción en sus haberes. Además, quienes estén próximos a jubilarse tampoco se verán afectados porque las modificaciones comenzarán a aplicarse recién a partir del quinto año de sancionada la ley”, remarcó.

Según explicó, durante ese período se mantendrán las condiciones vigentes, mientras que la reforma apunta a garantizar la sustentabilidad del sistema en el mediano y largo plazo.

“No se le va a mentir a la gente”

El legislador sostuvo que la situación financiera de la Caja de Jubilaciones exige tomar decisiones que no pueden seguir postergándose.

“Nosotros partimos de una realidad que marca una situación de crisis del sistema jubilatorio. Hay medidas que deben tener impacto inmediato y otras que requieren tiempo para desarrollarse”, afirmó.

Vergara recordó que la fragilidad del sistema previsional no es un problema reciente y señaló que incluso durante gestiones anteriores se reconoció la necesidad de introducir modificaciones.

“La actual ley previsional fue sancionada en 1993 y apenas dos años después ya se declaraba una emergencia vinculada al sistema jubilatorio. Es decir, estamos hablando de un problema que lleva décadas”, indicó.

Respaldo a Frigerio

Consultado sobre las críticas de la oposición y los cuestionamientos surgidos desde distintos sectores gremiales, el senador destacó la actitud del gobernador Rogelio Frigerio de abrir el debate y exponer públicamente la situación.

“Yo creo que el gobernador Frigerio tiene la valentía de plantear estos temas que son complejos. Habló de manera muy transparente y abierta, no solamente con los empleados públicos y los jubilados, sino con toda la comunidad, porque en definitiva es la sociedad la que financia el funcionamiento del sistema”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial no pretende evitar una discusión difícil ni trasladar el problema a futuras administraciones.

“Nosotros no venimos a patear los temas para adelante ni a esconder la mugre debajo de la alfombra. Venimos a plantear los problemas y a tratar de resolverlos”, afirmó.

Optimismo en el oficialismo

De cara al debate legislativo que se inicia esta semana, Vergara se mostró confiado en que la reforma pueda avanzar luego de las instancias de consulta previstas.

“Somos optimistas porque entendemos que este es el momento oportuno para realizar los cambios que el sistema necesita. Sabemos que son temas sensibles porque detrás de cada situación hay personas, pero también debemos ser responsables y decir la verdad. Si no resolvemos estos problemas ahora, las consecuencias serán mucho peores en el futuro”, concluyó.

La discusión sobre la reforma previsional promete convertirse en uno de los principales debates políticos e institucionales de Entre Ríos durante las próximas semanas, con posiciones encontradas entre el oficialismo, los gremios y los distintos sectores de la oposición.