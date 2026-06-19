Reforma previsional: Gladys Domínguez no adelantó su voto pero cuestionó al PJ: «Me quieren echar por debatir mientras sus intendentes proponen reformas»

Domínguez fue contundente al reconocer la gravedad de la situación financiera de la Caja de Jubilaciones de la provincia: «El déficit existe, y negarlo no nos ayuda ni soluciona nada», afirmó de manera tajante.

Equilibrio y defensa de los trabajadores

A pesar de reconocer la crisis del sistema, la senadora evitó sentar una posición definitiva sobre cómo votará en el recinto. «No puedo adelantar mi voto. Hoy se está trabajando y escuchando a todas las voces», señaló. En ese sentido, se autodefinió como una legisladora «muy dialogista» y orientada a buscar «soluciones sostenibles, justas y un equilibrio».

Sin embargo, la representante de Feliciano trazó un límite claro de cara al tratamiento del proyecto:

«No voy a acompañar cualquier medida que descargue todo el esfuerzo sobre los trabajadores. Mi responsabilidad es defender los intereses de todos los entrerrianos y de todos los vecinos de mi departamento».

El costo político y la mirada a futuro

La senadora también reflexionó sobre el rol y la responsabilidad que le cabe en este contexto histórico del 2026, rechazando las posturas corporativas de la oposición por el simple hecho de evitar un impacto en la imagen pública.

«¿Cómo me paro ante las próximas generaciones a jubilarse cuando la senadora acá, en el 2026, no quiso votar por un costo político?», se preguntó. Y añadió de forma reflexiva: «Por acción o por omisión, soy responsable. Darle el gusto a quienes se oponen a la reforma, sabiendo que el problema existe, también es una responsabilidad que asumo».

Cruce al PJ e inclusión del intendente local

El tramo más tenso de las declaraciones de Domínguez estuvo dirigido a la dirigencia de su propio espacio político, el Partido Justicialista, denunciando amenazas de sanciones o expulsiones para quienes decidan abrirse al debate, mientras en paralelo se convalidan discursos similares en los territorios.

«Por un lado quieren castigar o expulsar del PJ a legisladores que plantean el debate, mientras hay intendentes peronistas que admiten la quiebra del sistema y proponen una reforma. Ellos la proponen desde afuera y yo, desde adentro, no puedo escuchar, no puedo proponer ni modificar», cuestionó con dureza.

En ese punto, la legisladora no dudó en incluir en la interna al intendente de su localidad: «Ayer habló y dijo claramente, hasta con datos propios, que el déficit existe. Y entonces me quieren sancionar y echar a mí, que no dejo de reconocer ese mismo déficit».

El antecedente de 2017

Para finalizar, Domínguez trajo a colación la memoria institucional del peronismo entrerriano para evidenciar lo que considera una doble vara dentro del partido. Recordó que en el año 2017, durante la gobernación de Gustavo Bordet, los entonces legisladores nacionales Juan José Bahillo y Mayda Cresto votaron a favor de la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, «sin que el partido solicitara la expulsión de ninguno de los dos», concluyó de forma punzante.

Redaccion de 7Paginas