Refuerzan la seguridad vial en localidades entrerrianas con la entrega de equipamiento

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial, dotando a los municipios y comunas de herramientas fundamentales para el trabajo diario de los agentes de tránsito.

Durante la jornada se distribuyeron más de 50 cascos homologados, además de diversos elementos de señalización y visibilidad, tales como conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro, que permitirán mejorar las condiciones de seguridad tanto para el personal como para los conductores.

Al referirse a la importancia del programa, el ministro Roncaglia destacó que “la seguridad vial nos ocupa, sobre todo en lo que respecta a la capacitación y la prevención de siniestros. Con estos kits, los municipios cuentan con mejores recursos para proteger a sus agentes y a la comunidad”.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas acciones forman parte de una política integral de prevención y concientización, que busca acompañar a los gobiernos locales en el fortalecimiento de sus capacidades operativas y en la construcción de un tránsito más seguro en todo el territorio entrerriano.