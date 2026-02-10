7PAGINAS

Martes 10 de febrero de 2026
Refuerzan la seguridad vial en localidades entrerrianas con la entrega de equipamiento

En el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Observatorio de Seguridad Vial, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, encabezó la entrega de kits de seguridad vial y elementos de protección destinados a intendentes y presidentes comunales de distintos departamentos de la provincia.
La iniciativa tiene como objetivo fortalecer los controles de tránsito y reducir la siniestralidad vial, dotando a los municipios y comunas de herramientas fundamentales para el trabajo diario de los agentes de tránsito.

Durante la jornada se distribuyeron más de 50 cascos homologados, además de diversos elementos de señalización y visibilidad, tales como conos, chalecos reflectantes, bastones luminosos y cintas de peligro, que permitirán mejorar las condiciones de seguridad tanto para el personal como para los conductores.

Al referirse a la importancia del programa, el ministro Roncaglia destacó que “la seguridad vial nos ocupa, sobre todo en lo que respecta a la capacitación y la prevención de siniestros. Con estos kits, los municipios cuentan con mejores recursos para proteger a sus agentes y a la comunidad”.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que estas acciones forman parte de una política integral de prevención y concientización, que busca acompañar a los gobiernos locales en el fortalecimiento de sus capacidades operativas y en la construcción de un tránsito más seguro en todo el territorio entrerriano.

 