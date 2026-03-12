Refuerzan los controles de seguridad en la terminal de ómnibus de Concordia

Durante la jornada se pudo observar la presencia de personal policial especializado que realizó controles exhaustivos en el interior de las unidades, así como también en las bodegas y compartimientos de equipaje de los colectivos.

El operativo incluyó además la utilización de canes adiestrados y detectores de drogas, herramientas que permiten reforzar la detección de sustancias ilegales que puedan ser transportadas por pasajeros.

Si bien en esta oportunidad no se registraron detenciones ni secuestros de estupefacientes, desde la fuerza de seguridad destacaron que este tipo de procedimientos tiene un fuerte carácter preventivo.

En ese sentido, se recordó que en distintas ciudades de la región con frecuencia se detectan y secuestran drogas que llegan a través de pasajeros que viajan en micros de larga distancia, muchos de los cuales tienen como punto de paso la ciudad de Concordia.

Por ese motivo, los controles en la terminal se realizan de manera periódica con el objetivo de desalentar este tipo de maniobras y fortalecer la seguridad en uno de los principales puntos de ingreso y egreso de pasajeros de la ciudad.

La Misiva Cai-redacción de 7Paginas