Refuerzan los operativos de seguridad en los ingresos a Concordia

En una muestra de coordinación operativa, las fuerzas de seguridad provinciales, nacionales y municipales llevaron adelante durante la noche del jueves y la madrugada de este viernes un Operativo Preventivo General Interfuerza. El despliegue tuvo como objetivo principal reforzar la vigilancia en puntos estratégicos y garantizar el control vehicular en el ejido urbano y sus periferias.

El dispositivo contó con la participación activa de funcionarios de la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, efectivos de Gendarmería Nacional Argentina y agentes de la Dirección de Tránsito Municipal.

Puntos estratégicos de control

Los operativos se localizaron en tres nodos clave de entrada y salida a la ciudad, zonas de alto tránsito donde se realizaron verificaciones de documentación y antecedentes:

Ruta 4 y J.J. Valle.

Avenida Monseñor Rösch y Ruta Nacional 015.

Ruta Provincial 22 y Presidente Perón (zona El Martillo).

Resultados y detenciones

El balance del despliegue arrojó cifras significativas que reflejan la intensidad de la vigilancia en las calles. Según informaron las autoridades a 7Paginas, los resultados fueron los siguientes:

Vehículos controlados: 115 automóviles y camionetas.

Motocicletas controladas: 76 unidades.

Retenciones: Se procedió al secuestro de 4 motocicletas y un automóvil Fiat, debido a que sus conductores carecían de la documentación obligatoria para circular.

Aprehensiones: En el marco de los recorridos preventivos, se logró la detención de un individuo por Tentativa de Hurto en Flagrancia, quien quedó a disposición de la justicia.

Presencia y prevención

Este tipo de operativos conjuntos busca no solo detectar irregularidades en el tránsito, sino también disuadir el delito mediante la presencia masiva de uniformados en los accesos. Desde las fuerzas intervinientes señalaron que estas acciones seguirán replicándose de manera aleatoria para brindar mayor tranquilidad a los vecinos de Concordia.