Regalado celebró la incorporación de Entre Ríos a la Hidrovía: “Un anuncio histórico para nuestra soberanía fluvial”

Regalado subrayó que la medida permitirá saldar “una deuda estructural con la provincia”, que durante décadas quedó marginada de los grandes corredores logísticos del país, a pesar de su ubicación estratégica en el corazón del sistema fluvial más importante de Sudamérica.

“Incorporar el Paraná Bravo y el Paraná Guazú a la traza de la Hidrovía significa darle a Entre Ríos la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con otros puertos del litoral”, señaló.

El titular del puerto entrerriano remarcó que la decisión abre una etapa de oportunidades concretas para el crecimiento productivo, la inversión privada y la generación de empleo. “El dragado de estos tramos permitirá que el sector privado avance en nuevos desarrollos portuarios, impulsando la actividad económica en la región y consolidando a Ibicuy como un puerto de aguas profundas con proyección internacional”, explicó.

Además, sostuvo que se trata de una medida estratégica que “fortalece la logística, reduce costos para los productores y promueve una mayor integración entre el sistema portuario y las cadenas de valor regionales”.

Finalmente, Regalado expresó que el Puerto de Ibicuy será un actor central en este nuevo escenario: “Nuestro compromiso es seguir trabajando con responsabilidad y visión de futuro, articulando con el Estado y con el sector privado, para aprovechar al máximo esta oportunidad histórica. Hoy más que nunca, Entre Ríos vuelve a mirar al río, y el río vuelve a ser sinónimo de progreso”.

Redaccion de 7Paginas