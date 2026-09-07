Regatas en el Lago: más de 20 veleros navegaron las aguas de Salto Grande

Durante el último fin de semana se desarrollaron dos importantes regatas en las aguas del Lago de Salto Grande, organizadas por el Concordia Yacht Club (CYC), con una destacada participación de embarcaciones y tripulantes de distintos puntos de la región.

Las competencias se disputaron por la Copa “Alberto Gavino Medali” y reunieron a 22 veleros cabinados, con alrededor de 90 tripulantes a bordo.

Del encuentro participaron representantes de clubes náuticos argentinos y uruguayos que desarrollan sus actividades en el Lago de Salto Grande, además de contar con la presencia de una embarcación proveniente de Brasil.

Frío, fuertes vientos y un importante oleaje

La primera competencia se disputó durante la mañana del sábado, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y los fuertes vientos.

Las condiciones climáticas también generaron un importante oleaje, que acompañó el recorrido de los veleros y sumó exigencia a la competencia.

El circuito tuvo su inicio en las inmediaciones del Concordia Yacht Club y continuó hasta una boya ubicada en cercanías de Chaviyú, próximo a la ciudad de Federación, completando un recorrido aproximado de 60 kilómetros de navegación.

La segunda regata

El domingo se llevó adelante la segunda competencia, nuevamente con condiciones climáticas similares a las registradas durante la jornada anterior.

La largada se realizó en las inmediaciones de Bahía Los Cipreses, sede del Concordia Yacht Club. Desde allí, las embarcaciones navegaron dejando atrás una boya perteneciente al Yacht Club de Salto, para luego internarse en la zona del Gualeguaycito y finalmente regresar al punto de partida.

De esta manera, durante dos jornadas el Lago de Salto Grande volvió a convertirse en escenario de una importante actividad náutica regional, con la participación de decenas de navegantes que enfrentaron las exigentes condiciones del clima para competir en una nueva edición de la Copa “Alberto Gavino Medali”.

(Foto: entrega de premios y regata).

Por Marcelo Gonzalez