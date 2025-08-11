Región de Salto Grande: continúan las mañanas frías, pero se espera un rápido ascenso de las temperaturas

En Concordia, este lunes el termómetro oscilará entre los 4°C y los 17°C, con cielo algo nublado, humedad alta del 95% y vientos en calma.

Para el martes, se prevé que la mínima suba a 5°C y la máxima alcance los 18°C, con buen tiempo, bastante sol y algunas nubes dispersas.

El miércoles, el clima continuará en alza, con una mínima de 6°C y una máxima de 20°C, bajo un cielo parcialmente nublado.

Sin embargo, el jueves volverá el descenso térmico, con una mínima estimada en 3°C y una máxima que no superará los 14°C, lo que marcará un nuevo giro en el patrón climático de la semana.

Redaccion de 7Paginas