Regresa el calor: así estará el fin de semana y cuándo podrían volver las lluvias a la región de Salto Grande

Viernes

La jornada de hoy tendrá una máxima de 31 °C, con cielo mayormente nublado, humedad cercana al 75% y vientos del oeste de 8 km/h. Se espera un ambiente cálido, aunque sin pleno sol.

Sábado

Para el comienzo del fin de semana se anticipa un día más soleado. La mínima será de 21 °C y la máxima alcanzará los 32 °C, con cielo algo nublado y mayor presencia de sol en gran parte del día. Será la jornada más estable del fin de semana.

Domingo

Se prevé un cambio en las condiciones. Durante la mañana hay un 40% de probabilidades de chaparrones, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 20 °C y los 30 °C.

Además, se anuncia la llegada de un sistema frontal que podría generar lluvias y tormentas aisladas en la región de Salto Grande. Este ingreso de aire más fresco provocaría un descenso térmico en los días posteriores.

