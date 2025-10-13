Regresa el clima primaveral a la región de Salto Grande: semana con sol y sin lluvias

Según el pronóstico, la semana comenzará con condiciones estables y sin probabilidades de precipitaciones, ofreciendo días templados y agradables.

Para este lunes, se espera una mínima de 13° y una máxima de 24°, con cielo ligeramente nublado, buena presencia del sol, humedad en torno al 69% y vientos calmos.

El martes se mantendrán las condiciones agradables, con temperaturas entre 13° y 25°, en otra jornada mayormente soleada.

A mitad de semana, el miércoles traerá un leve ascenso térmico, con mínima de 17° y máxima de 29°, acompañado por un cielo mayormente nublado, panorama que se repetirá el jueves, con similares registros térmicos.

En tanto, el viernes se prevé un cierre de semana laboral con mínimas de 17° y máximas de 27°, bajo un cielo mayormente cubierto pero sin lluvias a la vista.

Foto: plaza Libertad Federación, por Jorge Rutter

Redacción de 7Paginas