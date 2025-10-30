Regresa el clima primaveral a la región de Salto Grande

Durante los próximos días, las mañanas seguirán siendo frescas, con mínimas apenas superiores a los 10 grados, pero las temperaturas máximas comenzarán a elevarse progresivamente, especialmente hacia el fin de semana.

Para este jueves, se espera en Concordia una mínima de 11 grados y una máxima de 20 grados, con un cielo parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado por la tarde. La humedad alcanzará el 83 % y los vientos soplarán del sudeste a unos 12 km/h, según el informe oficial.

La semana cerrará con un viernes que mantendrá una mínima similar, de 11 grados, pero con un ascenso en la máxima, que llegará a los 23 grados. El cielo estará parcialmente nublado y se prevé una jornada con buena presencia de sol, marcando el inicio del cambio de tendencia.

Un fin de semana con sabor a primavera

El sábado traerá condiciones típicamente primaverales, con una mínima de 13 grados y una máxima de 27, acompañadas de cielo mayormente nublado.

En tanto, el domingo continuará el ascenso térmico: la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 28, con buen tiempo y bastante sol durante toda la jornada.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas