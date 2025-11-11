Regresa el humor musical de Diego Perichón al escenario de Pueblo Viejo

Tras su exitosa presentación en agosto, Perichón regresa con este unipersonal que combina música, humor y teatro, desplegando todo su carisma y experiencia escénica. A lo largo de su trayectoria, el artista ha transitado distintas disciplinas —como la danza, la actuación y la composición—, recursos que integra en una puesta dinámica y divertida.

Integrante y creador de la banda “Avisale a Coso” y del grupo “Los Tinguiritas”, dedicado al teatro musical para las infancias, Perichón propone en esta ocasión un repertorio de canciones atravesadas por el humor, con temas propios y versiones de reconocidos referentes como Leo Maslíah, Les Luthiers y Hugo Varela.

Las canciones se enlazan mediante un relato que otorga una teatralidad particular al espectáculo, enriqueciendo la experiencia escénica con situaciones cotidianas donde el público logra verse reflejado o sentirse cercano a las anécdotas que se narran.

“Canta Humor” es una propuesta íntima, cuidada e inteligente, donde la música y la escena se conjugan para servir a la comicidad, invitando a disfrutar de una noche diferente en un ambiente cálido y relajado.

El espectáculo contará con servicio de mesas, y las reservas pueden realizarse al 345 4244735.

Redaccion de 7Paginas