Regresa el Pre-Federal al tradicional Boliche Ducasse

Ducasse destacó que el evento se realiza nuevamente “como se venía haciendo desde hace muchos años”, en coordinación con la Municipalidad y con la organización del Pre-Federal. Para esta ocasión, la actividad se desarrollará en la calle, con un corte total de tránsito frente al boliche, donde se montará el escenario y se dispondrán mesas. “La gente puede venir con su sillón y compartir la noche. La entrada es libre y gratuita”, remarcó.

La apertura estará a cargo de Esteche, para luego dar paso a la competencia oficial. Se espera la participación de grupos provenientes de La Paz, Villa Elisa, Buenos Aires y otras localidades, con la confirmación definitiva prevista para el sábado en el programa de la BBC Radio, según adelantó Ducasse. También llegará una delegación del Pre-Federal, que incluirá músicos invitados; entre ellos, los reconocidos “hermanitos niños”.

Sobre la modalidad del certamen, Ducasse explicó que el jurado estará integrado por artistas de Concordia. “Es una oportunidad para valorar nuestro talento local y apoyar a los músicos chamameceros de la región. Trabajamos para que esta música siga creciendo y para que nuestras figuras tengan su espacio”, afirmó.

El conjunto ganador obtendrá su pasaje directo a la final nacional del Pre-Federal, que se realizará el jueves 5 de febrero durante el Festival Nacional del Chamamé en Federal, donde se reunirán los seleccionados de todo el país.

Desde el ámbito municipal, el director de Cultura, Daniel Bogado, subrayó el acompañamiento institucional a un evento que considera clave para la identidad regional. “Nos criamos con esta música. El festival no es solo cuna del chamamé, sino de toda la música del litoral. Muchos de los grandes valores que hoy brillan comenzaron en escenarios como este”, señaló.

Bogado también destacó el crecimiento del interés por el acordeón en Concordia y mencionó que uno de los objetivos compartidos con Ducasse es impulsar más espacios de formación: “Hay mucho talento. Hace falta multiplicar escuelas y lugares donde practicar esta música que nos representa”.

Con entrada libre y gratuita, artistas invitados y la presencia de músicos de distintas provincias, el Pre-Federal promete una noche llena de tradición, competencia y celebración popular, en un Boliche Ducasse que vuelve a latir al ritmo del litoral.

Por Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas