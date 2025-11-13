7PAGINAS

Jueves 13 de noviembre de 2025
Regresa el sol y suben las temperaturas en la región de Salto Grande

Luego de dos jornadas marcadas por la inestabilidad, el buen tiempo vuelve a instalarse en Concordia y la región de Salto Grande. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa varios días con temperaturas en ascenso, cielo mayormente despejado y condiciones ideales para actividades al aire libre.
Redacción 7Paginas

Mejora del tiempo desde este jueves

Para este jueves, se espera una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 29°C, con cielo despejado y una humedad cercana al 70%. El viento será leve y predominará del sector norte, favoreciendo el aumento paulatino de las temperaturas.

El calor llega el fin de semana

Según el SMN, a partir de este viernes continuará el ascenso térmico, con una mínima de 17°C y una máxima de 30°C, en una jornada con mucho sol y cielo apenas algo nublado.

El sábado se mantendrá la tendencia cálida, con registros que irán desde los 19°C por la mañana hasta los 31°C por la tarde, aunque con mayor nubosidad en el cielo.

En tanto, el domingo podría presentarse con algo de inestabilidad matinal, ya que el pronóstico prevé un 40% de probabilidad de tormentas aisladas durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 27°C, mejorando hacia la tarde.

Perspectivas

El regreso del sol marca el inicio de varios días de condiciones estables en la región, ideales para disfrutar de las actividades al aire libre y de los paisajes del río Uruguay, aunque el domingo podría tener un breve paréntesis con lluvias leves en las primeras horas del día.

Foto: Marcelo González

