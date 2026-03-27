Regresan las altas temperaturas a la región de Salto Grande

El otoño parece haber quedado en pausa en la región de Salto Grande. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, este fin de semana marcará el inicio de un ascenso térmico sostenido que traerá de regreso las altas temperaturas a Concordia y los departamentos vecinos.

Viernes inestable y pesado

Para la jornada de este viernes, se espera un frente inestable débil. Si bien no rigen alertas meteorológicas, la probabilidad de precipitaciones está latente, especialmente hacia la tarde, donde se estima un 40% de probabilidad de chaparrones.

Lo más destacado del día será la sensación de pesadez: con una máxima que alcanzará los 29°C y una humedad del 98%, el ambiente se sentirá sofocante. Los vientos soplarán leves desde el sector Este a unos 6 km/h.

Se viene una «mini ola de calor»

A partir del sábado, la región ingresará en un periodo de temperaturas elevadas que algunos especialistas definen como una «mini ola de calor», la cual se extendería durante gran parte de la semana próxima.

En el norte entrerriano, los termómetros podrían trepar hasta los 34°C, valores inusuales para esta época del año.

El pronóstico para el fin de semana

Sábado: Se prevé una mínima de 20°C y una máxima de 33°C. El cielo estará parcialmente nublado por la mañana y mayormente nublado hacia la tarde, aunque sin anuncios de lluvias.

Domingo: La temperatura mínima será de 22°C y la máxima llegará a los 31°C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.

El pico de calor: Lunes

De acuerdo a las proyecciones, el lunes será el día más caluroso de la semana en la región. Se aguarda una mañana templada con 22°C de mínima, pero por la tarde el termómetro alcanzará los 34°C, consolidando este veranito tardío en toda la zona de influencia de la represa.

Ante este panorama, se recomienda a la población mantener una buena hidratación y evitar la exposición prolongada al sol en las horas pico, dado que la humedad continuará jugando un papel central en la sensación térmica.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas