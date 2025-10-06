7PAGINAS

Lunes 6 de octubre de 2025
Regresaron las mañanas frescas a la región de Salto Grande

Este lunes la región de Salto Grande amaneció con una temperatura mínima de 12 grados, dando inicio a una semana marcada por mañanas frescas y cielos despejados. Según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones se mantendrán por algunos días más, aunque con un gradual ascenso de las temperaturas máximas hacia el fin de semana.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Para este lunes, la máxima está prevista en 19 grados, con cielo algo nublado sobre Concordia y las localidades de la zona. En tanto, desde el martes las mínimas rondarán entre 9 y 10 grados, con máximas que alcanzarán los 23 grados, bajo un cielo parcialmente nublado.

El miércoles se presentará con una mínima de 10 grados y una máxima que llegará a 24, en una jornada despejada.

A partir del jueves comenzará a sentirse nuevamente el calor, con mínimas que se mantendrán en 10 grados pero máximas que treparán hasta 27.

La semana laboral cerrará el viernes con un marcado ascenso térmico: la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28, anticipando un fin de semana de clima cálido en la región.

Foto: Marcelo Gonzalez

