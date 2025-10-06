Regresaron las mañanas frescas a la región de Salto Grande

Para este lunes, la máxima está prevista en 19 grados, con cielo algo nublado sobre Concordia y las localidades de la zona. En tanto, desde el martes las mínimas rondarán entre 9 y 10 grados, con máximas que alcanzarán los 23 grados, bajo un cielo parcialmente nublado.

El miércoles se presentará con una mínima de 10 grados y una máxima que llegará a 24, en una jornada despejada.

A partir del jueves comenzará a sentirse nuevamente el calor, con mínimas que se mantendrán en 10 grados pero máximas que treparán hasta 27.

La semana laboral cerrará el viernes con un marcado ascenso térmico: la mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 28, anticipando un fin de semana de clima cálido en la región.

