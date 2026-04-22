Regresaron las mañanas otoñales a la región de Salto Grande

Después de varios días donde el termómetro se asemejó más al verano que a la actual estación, los vecinos de la región de Salto Grande se despertaron este miércoles con una sensación térmica que obligó a retomar el abrigo. Las mañanas frescas volvieron a ser protagonistas, devolviendo el paisaje habitual de esta época del año.

Datos del tiempo para hoy

De acuerdo al reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada de este miércoles inició con una mínima de 12°C, mientras que se espera que la máxima alcance los 21°C. Esta amplitud térmica indica que, aunque el sol gane fuerza por la tarde, el ambiente no llegará a ser caluroso.

Cielo: Parcialmente nublado.

Humedad: 83%.

Vientos: Predominantes del sector Oeste a unos 13 km/h.

Pronóstico extendido: ¿Cómo sigue la semana?

La tendencia de mañanas frescas y tardes agradables se mantendrá durante el resto de la semana laboral, con un ligero ascenso de las temperaturas hacia el viernes:

Jueves: Se espera una mínima de 12°C y una máxima de 22°C. El cielo se presentará mayormente despejado, ideal para actividades al aire libre.

Viernes: El termómetro comenzará a subir levemente. La mínima se ubicará en los 15°C, mientras que la máxima llegará a los 23°C. El cielo estará algo nublado por la mañana, despejándose hacia la tarde.

Foto: Marcelo Gonzalez

Redaccion de 7Paginas