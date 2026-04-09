Regreso el sol a la de Salto Grande

La región de Salto Grande amaneció este jueves bajo un manto gris por las neblinas y una atmósfera cargada de humedad, características propias de un otoño que empieza a hacerse sentir. Con una temperatura mínima que se ubicó en los 14 grados y vientos en calma, la jornada invita al abrigo liviano.

De acuerdo a los datos brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se espera que la máxima alcance los 24 grados en horas de la siesta, aunque el sol tendrá poco protagonismo debido a la elevada nubosidad que se presentará por la tarde.

Probabilidad de precipitaciones

El reporte oficial al que tuvo acceso 7Paginas, indica que las condiciones de inestabilidad se acentuarán durante la tarde. Existe un 40% de probabilidades de lloviznas aisladas. Si bien no se prevén fenómenos meteorológicos intensos ni tormentas de magnitud, la persistencia de la humedad —que hoy alcanza un elevado 98%— mantendrá el ambiente pesado y húmedo.

Mejora hacia el final del día

La buena noticia para quienes tengan actividades nocturnas al aire libre es que, hacia el final de la jornada, se espera que la nubosidad comience a disminuir. Esto permitirá un descenso paulatino de la temperatura y una noche un poco más despejada, marcando el cierre de un jueves típicamente otoñal en nuestra zona.

Foto: Marcelo Gonzalez